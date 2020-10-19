高通总裁安蒙：XR 将成为驱动下一次变革的重要平台

10月19日消息，在世界VR产业大会上，高通公司总裁安蒙发表题为《XR打造下一代沉浸式体验》的主题演讲，他表示，借助扩展现实即XR，我们正快速向下一代连接体验和空间计算新时代迈进。

5G时代已经到来，它所支持的超高速度和超低时延正在为移动创新注入全新活力。XR作为下一代移动计算平台，包括了增强现实和虚拟现实。它正在促进现实世界与数字世界的融合，从而彻底改变我们工作、生活、学习和娱乐的方式。

安蒙指出，AR和VR的发展都获益于目前旗舰智能手机上的移动技术，包括能够媲美当前许多PC设备的强劲处理能力，支持顶级品质游戏、音乐和直播的丰富多媒体功能，以及超高速、超可靠的连接性。要想通过XR获得真正的沉浸式体验，就需要在我们生活的三维空间中进行空间计算。

“通过空间计算，我们可以在现实世界的基础之上，在视觉上多增加一层交互和信息。过去五年，XR领域已取得重大进展，未来五年它将以更快的速度演进。基于这些技术进步，我们认为XR有望成为全球最普及且最具颠覆性的计算平台之一。”安蒙说道。

据悉，目前超过30款采用高通XR解决方案的商用XR设备已经发布，包括VR一体机、AR设备，以及与5G智能手机相连的XR Viewer。这其中多款设备搭载了全球首款XR专用平台——高通骁龙XR1平台。