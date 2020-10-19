汉王科技发布仿生智能扑翼飞行器，飞行姿态接近真实鸟类

10 月 17 日讯，2020 世界机器人大会近日在京开幕，汉王科技在展会现场正式发布 “Go Go Bird 1000”与 “出头鸟 201”系列仿生智能扑翼鸟。

据介绍，“Go Go Bird1000”系列智能扑翼飞行器的设计灵感来自然界中的王者——老鹰的飞行模式，是一款集高精尖智能仿生技术于一身的自主飞行智能扑翼机器鸟产品，飞行姿态灵活、轻巧，接近大自然中的真实鸟类。

“Go Go Bird1000”系列的核心是自主研发的芯片，并通过符合空气动力学的设计，在紧凑的空间内实现功能集成，最终这只 “鸟儿”的身长 46cm 翼展 60cm，而重量只有 138 克。利用传感器来感知飞行姿态，通过调整飞行姿态实现直线飞行、盘旋飞行、”8”字飞行等高难度动作；利用传感器定高，它可在指定高度上飞行；无级调节尾舵，让它实现无级转向，飞行更灵活。

后续的 “Go Go Bird1000”产品系列还会增加 GPS 导航与视频拍摄与回传功能，让仿生扑翼飞行器在诸多行业领域的应用增加更多的可能性。

对于本次发布的另一款产品 “出头鸟 201”，其相较于出头鸟一代翼展长度增加到 36cm，强劲动力提升，飞行遥控操作更加灵敏。其主板部分由各种主控芯片、MEMS 传感器、电子元器件、红外发射传感器、红外接收传感器等组成，主线路板采用超高集成度设计，从而实现面积小、重量轻、低功耗。定高飞行、直线飞行、特飞表演，比如盘旋飞行、”8”字飞行等。搭载无级调节尾舵可实现无级转向，灵活飞行。

汉王科技旗下子公司仿翼 (北京)科技有限公司总经理张立清表示，“Go Go Bird 1000”不仅可以作为玩具，其高科技属性还可以用作中学生 STEAM 教具、航模道具等。通过集成的传感器和控制技术，让学生以有趣的方式来发现和理解自然界和工程界的运行机制，培养对 STEAM（科学、技术、工程和数学）领域的兴趣。