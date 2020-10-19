谷歌创新过剩又一牺牲品：紧急定位应用 Trusted Contacts 将下架

据报道，谷歌近日突然发布公告，称将于 12 月开始停止使用该公司的紧急定位共享应用 Trusted Contacts。并且，该应用已经从 Google Play 商店下架。除此之外，谷歌还告知 Trusted Contacts 的现有用户，可以尝试使用谷歌地图中提供的相似但不那么好用的功能。

着实可惜了！因为哪怕你的家人没有给出回应（假如对方昏迷或处于危险中），Trusted Contacts 依然可以让你找到家人，而谷歌地图则需要求他们主动向你广播自己的位置。

自 2017 年以来，谷歌地图已经支持实时位置共享。但是，用户只能主动勾选持续跟踪功能，始终与其他人分享你的位置，却不能在无法回复的情况下仅与亲人分享定位。相比之下，Trusted Contacts 可以让用户向联系人列表添加人员，以便在紧急情况下立即与联系人列表中的人员分享位置。如果真的出现紧急情况，你的联系人可要求获取状态更新，来查看你是否安好，你可以通过回复自己的位置，让他们放心；如果你没有回复，应用会自动向联系人发送你最后已知的位置，以便提供帮助。

将其他应用和功能整合到谷歌地图中去，一直是谷歌的一个策略。但是谷歌地图的这个功能感觉上去不那么有价值。而且，尽管 Trusted Contacts 应用的用户数量不多，但依赖这个应用的用户显然需要找到其他替代品。

谷歌将在 12 月份终止对该应有的服务支持，但在应用关闭之前，用户仍可以从 Trusted Contacts 页面下载自己的联系人列表。在那之前，你可能需要慢慢习惯谷歌地图上的位置共享功能。