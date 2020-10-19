“上海停车” App 正式上线试运行：覆盖约 89 万个公共泊位，支持微信支付宝缴费

IT之家10月19日消息 据浦东发布官方微信号发文，“上海停车”APP 已经正式上线试运行，不仅能为驾车者提供停车信息，还支持微信、支付宝在线支付或离场后支付停车费。

“上海停车”APP 上线试运行，覆盖全市 4300 多个公共停车场（库）和收费道路停车场，共计约 89 万个公共泊位。APP 内的进口博览会停车预约功能也将于本月上线，提供在线预约。用户可以通过下载 APP，或访问 “支付宝”“微信”搜索 “上海停车”小程序（生活服务号、公众号）直接使用。

打开 “上海停车”APP，首页上显示了停车导航、停车换乘、枢纽停车、错峰共享、停车缴费、停车预约、停车充电、服务公告等八大服务模块。

据上海市交通委、市道路运输局介绍，其中的 “停车导航、停车换乘、枢纽停车”模块，分别针对本市各类经营性停车设施（含收费道路停车场）、P+R 停车设施以及虹桥枢纽、浦东机场、上海火车站等对外交通枢纽配套的公共停车设施等不同性质的停车设施，向用户提供目的地周边一定范围内的停车场（库）地址、出入口位置、行驶路线及路况、场库实时空泊位数（道路总泊位数）、收费价格、服务时间等信息。

IT之家了解到，“停车缴费”可支持支付宝、微信等第三方电子支付方式，并首批支持在 100 处道路停车场实现在线支付，以及在 100 家公共停车场（库）实现在线支付和信用支付（先离场后付费），后续将逐步拓展至本市所有经营性停车设施以及支持更多第三方支付方式实现统一在线支付。

在试运行过程中，广大市民用户还可以通过 “上海停车”APP 自带的 “点评纠错功能”及时反馈，提出改进意见和勘误信息。