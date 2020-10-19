瑞士制表品牌百年灵为其手表产品添加区块链数字护照，代替鉴定书

10 月 19 日消息，据国外媒体报道，瑞士制表品牌 Breitling（百年灵）宣布，将为其 10 月 13 日后生产的所有品牌手表配备一个基于区块链技术的数字护照。

百年灵与区块链公司 Arianee 展开合作，为其产品颁发一种新型鉴定书，相当于给用户一个唯一的数字护照以证明手表的原产地，突破了以往实体证书的形式。

Arianee 使用的是以太坊区块链（Ethereum Blockchain）ERC-721 标准的不可替换令牌（Token），CryptoKitties 小游戏就是如此。通过区块链解决方案，Breitling 能确保其数字护照在未来也依旧有效，并且不能被篡改，因为节点之间的共识机制，任何人都不能连接上这个数据库去更改或者删除一些数据。

当顾客购买了一块百年灵表后，会得到一张能扫一扫的保障卡。然后在手机上下载 Arianee 钱包应用后，就能把手表添加到数字钱包里了。并且就能看到序列号和数字保修的激活日期。

百年灵于今年 3 月首次开始与 Arianee 合作，发布了一款名为 Top Time 的限量版产品，采用 "权威证明" 共识协议解决方案。

同样，这也使得客户能够将手表转卖出去，百年灵表示，它的数字护照将让用户 "通过简单而安全的区块链交易，将你所有权转移给手表的新主人"。

当涉及到隐私时，电子证书不会暴露顾客姓名、电子邮件或其他个人信息。唯一与你相关的标识就是你的钱包地址。

Arianee 百年灵的合作证明了不可变令牌在奢侈品中的应用。同时百年灵还与电通安吉斯集团 (Dentsu Aegis Network)下属品牌 Dentsu Tracking 合作，对其供应链进行跟踪。有了数字证书，终端客户也看到了供应链管理所带来的益处。