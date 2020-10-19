Sonos Arc 家庭音响发布：售价 7980 元

10 月 19 日下午消息，时隔 5 个月之后，Sonos 高端电视音响 Sonos Arc 进入国内市场售价 7980 元。

从这次的命名方式来看，Sonos Arc 不同于此前的 Playbase、Playbar，这也意味着 Sonos Arc 不属于前者两款的迭代更新产品，作为一款独立产品而推出的，并且从设计、音质甚至 App 都和此前的产品不同。

从设计方面来讲，Sonos Arc 的设计语言更接近此前推出的 Sonos Move，圆润的外形和市面上的方形音响形成鲜明对比，Arc 的圆形格栅由一块 270 度无缝的塑料板支撑，表面有 76000 个单独的声孔可实现多维声场，机身有哑光黑白两色。

▲Sonos Arc 发声原理

Arc 内部装配 11 个高性能驱动单元，包含 8 个定制的椭圆形中低音驱动单元和 3 个倾斜面高音驱动单元，并由奥斯卡最佳混音师精心调音，可产生超宽声场和澎湃低音。这次 Arc 新增对杜比全景声（Dolby Atmos）的支持实现 360 度环绕立体声。Arc 可针对播放的内容和形式来调整声音配置文件，当你聆听杜比数字环绕音效，例如 5.0 音效时上射的驱动单元将改变声音配置，以产生更丰富的低音。

Arc 同样支持与家里的其他 Sonos 联动，连接 Sonos One、Sub 等设备可将 Arc 的虚拟信号转为数字信号，声音体验会更好。Arc 内部的环境光传感器能够侦测房间的明暗。当房间变暗时，Arc 将自动调整亮度，夜间模式下可自动弱化影片中巨大的爆炸声等。

Arc 不仅仅支持电视信号输出，可实现 25 家视频流媒体服务和电视服务所提供的杜比全景声内容，同样继承了音乐品质，支持多种流媒体平台。

Sonos Arc 售价 7980 元，即将于 2020 年 10 月 20 日 0 点在 Sonos 天猫、京东旗舰店预售，11 月 1 日购买仅需 6999 元。