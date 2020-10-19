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弃用 11 年后，微软现已提供方法以在 IE 中默认禁用 JScript

2020/10/19 16:37:24 来源：IT之家 作者：问舟/实习 责编：问舟/实习
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IT之家10月19日消息 作为 2020 年 10 月安全更新的一部分，微软为 Windows 添加了一个新选项，使系统管理员可以更轻松地在 Internet Explorer 中禁用 JScript 组件。

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IT之家了解到， JScript 引擎最初提供于 Internet Explorer 3.0 （1996 年），是微软自己 ECMAScript 标准（JavaScript 语言）的旧组件，该组件在 2009 年的 Internet Explorer 8.0 中被弃用，但该引擎在所有 Windows 版本中都作为 IE 中的旧组件被保留。

虽然威胁性很高，但微软并未在意它，且很少发布安全更新，仅在受到攻击时才会发布更新，例如 CVE-2018-8653，  CVE-2019-1367，  CVE-2019-1429 和 CVE-2020-0674 三项零日漏洞。

因此，在弃用该组件 11 年之后，微软终于为用户提供了一种在默认情况下直接禁用 JScript 执行的方法。微软表示其在 2020 年 10 月补丁程序引入了新的注册表项，用户可以利用这些注册表项阻止 jscript.dll 文件执行。以下为步骤：

  1. 打开注册表（单击 “ 开始”，单击 “运行”，键入 regedt32 或 regedit，然后单击 “ 确定”）。

  2. 若要在 IE 中禁用 JScript，请在注册表编辑器中找到以下注册表子项：

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\140D

  3. 若要在 “受限制的站点”区域中禁用 JScript 执行 ，请找到以下注册表子项：

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4\140D

  4. 右键选择适当的注册表子项，然后点击 “ 修改”。

  5. 在 “ 编辑 DWORD（32 位）值” 对话框中，键入 3。

  6. 单击 “ 确定”，然后重新启动 Internet Explorer即可。

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关键词：微软

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