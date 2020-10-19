“今日油条”事件背后：我国知识产权相关企业前三季度新增 6.5 万家

IT之家 10 月 19 日消息 近日，今日头条以商标权权属、侵权纠纷起诉河南今日油条餐饮管理有限公司一事，引发了人们对于知识产权的热烈讨论。企查查数据显示，目前我国共有知识产权相关企业 26 万家，近十年相关企业注册量迅猛增长，2019 年新注册企业 6.1 万家，同比增长 33%，今年前三季度新增 6.5 万家，其中三季度新增 3 万家，同比增长 70%。从地区分布来看，上海以 3.7 万家企业排名第一，广东、江苏分列二三名。

随着我国科技兴国战略的实施，企业加大对专利和商业机密的重视，知识产权的地位快速提升，成为影响我国科技发展和现代化建设的重要部分。数据显示，截止 2020 年 10 月，全国范围内现存的知识产权相关企业共有 26 万家。

近几年，国民知识产权的保护意识逐渐增强，国家出台多项鼓励政策，给知识产权服务行业的发展提供了契机，推动知识产权的建设。数据显示，近 10 年全国知识产权相关企业注册量逐年攀升，2018 年注册量达 4.8 万余家，同比增长 40%，是增幅最快的一年。2019 年新增注册量达到 6.1 万家，同比增长 33%，是 10 年前数据的 24 倍。

数据显示，今年前 3 季度知识产权相关企业注册量达 6.5 万余家。其中，一季度相关企业注册量达 1.2 万家，与 2019 年同期基本持平；二季度注册量达 2.4 万家，是一季度注册量的 2 倍，同比增长 43%；三季度需求持续增长，相关企业注册量达 3 万家，同比增长 70%。

上海广东江苏排名前三，超四成企业注册资本低于 100 万。

由数据分析得出，我国知识产权服务行业参与企业众多，市场格局分散，IT之家了解到，知识产权相关企业主要集中在沿海地区和中部地区，上海拥有的知识产权相关企业最多，达 3.7 万家，广东省与之差异不大，以 3.5 万排名第二，是江苏的 1.3 倍，江苏省以 2.6 万家排名第三。

由于技术和创造性作品在现代经济中的重要性与日俱增，知识产权资产的价值业已升值。从图表可以看出，我国企业对知识产权的投入比例差异明显，注册资本在 100 万以内的企业是知识产权行业的主力军，占据了总量的 41%，注册资本在 1000 万以上的企业则占总量的 13%。

随着知识产权服务认可度不断提升，越来越多的资本进入知识产权服务领域，布局相关市场，除了中细软、猪八戒等企业，互联网巨头阿里巴巴也已经入局知识产权行业，成立阿里巴巴科技（北京）有限公司，利用广告与网络平台优势，从事商标代理、版权贸易等活动。