中国联通推出全球首套矿用 5G 专网系统

10 月 19 日下午消息，由中国联通和山东能源集团共同主办的全球首套矿用高可靠 5G 专网系统发布暨煤矿智能开采论坛近日举行。中国联通和山东能源集团合作研发的全球首套矿用高可靠 5G 专网系统正式亮相。

本次发布的全球首套矿用高可靠 5G 专网系统，由中国联通及山东能源集团旗下的北斗天地公司研发团队联合设计研发，主要包括矿用 5G 核心网、5G 基站、5G 基站控制器、5G 高可靠控制器、5G 边缘计算控制器、5G CPE、5G 智能手机等，可广泛适用于极端严苛的煤矿生产控制场景。仪式上，中国联通也与山东能源集团签订战略合作协议，双方将基于长期良好合作关系，优势互补，全面助力煤炭行业智慧化建设，推进数字化转型升级。

山东能源集团党委书记、董事长李希勇在致辞中表示，山东能源集团坚持以矿工为中心的发展理念，加快推进数字化网络化智能化建设，与中国联通联合成立国内首家 5G + 智慧矿山联合实验室，合作研发全球首套高可靠矿用 5G 专网系统，获得国家矿用产品安全标志证书，在多个矿井开展 5G 成套装备规模化应用，成为新型基础设施建设在煤炭行业应用的重要里程碑。

中国联通首席网络技术官、网络部总经理傅强在致辞中表示，山东能源集团和中国联通将会在 “5G + 智慧矿山”“5G + 智慧煤化工”等领域，充分发挥双方资源禀赋和能力优势，进一步扩大合作范围，凸显合作价值，共同推动矿用高可靠 5G 专网系统在行业全面落地实施。

中国工程院院士王国法认为，该系统充分考虑了煤炭生产的实际情况，切中了实时可靠传输快速智能决策等难点痛点，具有矿井级专网部署、核心网功能下沉多层环形组网等功能特点，实现了网络可靠部署、数据可信计算。同时还挖掘了多个 5G + 生产的应用场景，把 5G 技术与煤炭开采工艺结合，能够大大推动煤矿开采数据可视化、开采过程透明化、开采设备智能化、开采现场少人化的进程，将促进我国煤矿进一步向本质安全生产迈进。