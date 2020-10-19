三步并作两步——带你初识双拼输入法

你都尝试过什么方法打字？26 键太小容易按错？9 键需要多一次确认，单字难打？五笔需要熟记字根，而且词库太少？

你知道吗？还有一种输入法：双拼，它是全拼的进化版。兼具全拼和五笔的一些小优点，可以做到基本上所有的字都能只按两下就能打出来。

一、什么是双拼

双拼输入法是指汉字的声母、韵母各用一个字母代替构成的拼音编码。所有的声母韵母在键盘上都有对应的按键，双拼其实也是一个完整的拼音方案，只不过它的声母韵母分别只用两个字母来表示，声母基本和全拼一样都是键盘上所在的键位（除了三个双声母 zh ch sh），韵母就需要把全拼时的一长串字母压缩到一个字母键上来表示了。也就是说，在双拼中，用户只需要击键两次便可以键入一个汉字的拼音。

二、不同双拼的差异

双拼输入法分很多种，有搜狗双拼、微软双拼、紫光双拼、自然码和小鹤双拼等输入方案，原理都是差不多的，只是各家的键位设计不一样。没有什么好坏区分，选择适合你的上手即可。（本文以小鹤双拼为例）

▲上图为小鹤双拼的键位说明

双拼方案：主要是韵母键位的设计方案，单声母键位不变

即把三个双声母 zh ch sh 和 35 个韵母安排到键盘的 26 个字母键位上的设计方案



以韵母首字母为零声母，即把韵母的首字母当作声母



单字母韵母，零声母 + 韵母所在键，如： 啊＝aa 哦=oo 额=ee

双字母韵母，零声母 + 韵母末字母（表现形式同全拼），如： 爱＝ai 恩=en 欧=ou

三字母韵母，零声母 + 韵母所在键，如： 昂＝ah



记忆口诀：

三、简单入门（以百度输入法以及小鹤双拼为例）

1. 下载助记皮肤 小鹤拼音官方皮肤

2. 将下载的皮肤导入百度输入法

▲导入目录

3. 打开百度输入法软件界面，点击“我的”

4. 选择下载的助记皮肤，并启用

5. 设置双拼

（1）在输入法设置中找到高级设置

（2）启用双拼，并点击管理双拼方案

（3）在 26 键双拼方案中选择小鹤双拼

6. 开始使用

7. 26 键位双拼熟练后，更换 18 或 14 键位

相较于 16 键双拼，对于手大人士的不友好，个人更推荐 18 或 14 键位的方案（键位不变，只是把两个按键连在一起，方便打字），这样一方面降低了重码率，另一方面对于减少误触也有很大帮助。

（皮肤名称：《得 · 第二篇》 作者：森林集）

8. 电脑输入法启用双拼（以 QQ 拼音输入法为例）

（1）在输入法属性设置中选择—常用—拼音模式—双拼



（2）选择小鹤双拼

四、个人经验

在初用双拼时，你的输入速度会十分缓慢，甚至一分钟只有几个字，但是不要灰心，坚持使用一个星期，你的输入速度就会恢复到原有水平。当年熟练后，换掉助记皮肤，摆脱限制，在一个月左右，你的输入速度会有极大的提升。

但需要注意的是，全拼输入法虽然输入效率低，但是由于越来越强大的词库的支持，整句的输入效率越来越高。双拼则是单字输入很快，很多人初学会不适应，当你适应后，其实这点差异是微不足道的。

PS：当你使用双拼后，别人借你手机可能连字都打不了了

市面上的输入方式百花齐放，本文给大家介绍了其中不常见的一种，希望能在提升输入效率上为大家提供一些帮助。