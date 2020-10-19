美版 iPhone 12 Pro/Max 独占的毫米波 5G 是什么

上周，姗姗来迟的 iPhone 12 系列终于发布，尽管相比往年晚了一个月，但热度却依旧不减当年，你可以观察到一个很有意思的现象，新款 iPhone 一旦发布，你很少会见到「下次一定」的吐槽，相反很多人会用真金白银证来明它的火爆——周末开售后，很快便传出了 iPhone 12 售罄的消息。作为此次升级的重点，5G 网络的支持自然是消费者最在意的点，也是火热售罄背后的主要因素，不过在 iPhone 12 新升级 5G 的背后，可能还有很多你不知道的事情。

为什么美版 iPhone 12 Pro多了块「小补丁」？

细心的朋友可能发现了，这次美版 iPhone 12 Pro上有个不同于其他版本的特殊细节，只从外观上就能观察到细微不同，美版 iPhone 12 Pro机身右侧下方多了块「小补丁」，在之前的爆料中，这块小补丁被误认为是 Touch ID 指纹识别模块，而在发布会后，还有不少人讨论说是 Apple Pencil 的磁吸充电口……

但实际上这只是一个普通的天线开槽而已，那么问题来了，为什么只有美版才有？

事实上这与美国的 5G 网络支持息息相关，需要了解的是，全球的 5G 网络频段主要分为 Sub-6 GHz 和毫米波两大类型。Sub-6 GHz 是波长为厘米级的电磁波，可以理解为「厘米波」，顾名思义占据了 6GHz 以下的网络频段，而毫米波是波长为毫米级的电磁波，通常所指频段为 30 - 300 GHz，往往也包含 24 GHz 以上频段。单从速度上来说，毫米波具有绝对优势，在上周的苹果发布会上也讲到，美版 iPhone 12 Pro在毫米波网络环境下，理论下载速率可达 4Gbps (512MB/s)，也就是说理想环境下，我一个月 30 GB 的流量，一分钟就能全部用光……

而目前美国正是主推 5G 毫米波的国家，因为毫米波 5G 的数据吞吐量极高，自然对信号条件有着更高要求，这也使得 5G 毫米波的天线设计比较困难，但同时手机留给天线的布局空间又越来越小。所以也就不难理解美版 iPhone 12 Pro上为什么会多出一块信号开槽了，毕竟只有这样才能保证毫米波信号的稳定，这也是不得已的做法。

毫米波这么厉害，为什么我们不用

在我国的 5G 发展路径上，目前首要采用是 Sub-6 GHz 方案，我们前面提到，由于两种频段的不同特性，Sub-6 GHz 的速度并不如毫米波，但也不能就此否定 Sub-6 GHz 的能力，该频段最大的优势是信号穿透力强，覆盖范围广，成本也更低，比如目前国内 5G 套餐的资费在全球已经非常实惠，同时运营商还在大力推出不同速率的 5G 套餐，尽管它的速度不如毫米波，但比之前的 4G 要快上太多了。由此也不难发现，我国选用 Sub-6 GHz 作为现阶段的首选方案，也是想要先解决 5G 网络覆盖的问题，继而尽快把 5G 投入到实际应用中来，让大多数消费者都能用上 5G 网络。要想富、先修路也是这个道理。

反观毫米波，虽然传输速度极快，但颇有种「外强中干」的味道，它不仅对手机自身信号要求极高，对周边环境的要求也非常苛刻，而且由于信号覆盖范围小，需要高密度铺设基站，使用成本上会高很多。全球移动通信系统协会（GSMA）发表的《5G 毫米波技术白皮书》中，专门强调了目前毫米波技术所面临的挑战，其中首要就是信号覆盖率的问题，中国联通对此进行了实测，根据实测结果，我们可以看到 5G 毫米波的穿透损耗远高于 Sub-6 GHz，同时恶劣天气如雨、 雪、雾等对毫米波的传播也有不利影响。

我国的毫米波已经准备就绪

其实对于 5G 网络的建设来说，无论是 Sub-6GHz 还是毫米波，并没有真假优劣之分，只是先后发展顺序不同。我国在现阶段选择押宝 Sub-6 GHz，是看中它比毫米波更强的覆盖能力和更低的成本，因为在目前 5G 网络还没有全面覆盖、杀手级 5G 应用还充满未知数的前提下，毫米波技术现阶段的意义并不大。但站在长远的角度看，毫米波在未来绝对是热点区域主力的解决方案。

在《5G 毫米波技术白皮书》也提到，相比 Sub-6 GHz 这类中低频不同，5G 毫米波更容易实现密集的小区部署。这使得 5G 毫米波很适合应用在大型场所如会议室、音乐会、体育馆、地铁站等人口密集区域。所以说 5G 毫米波和中低频的 Sub-6 GHz 具有各自不同的性能优势，它们之间的互相配合、互相补充，是实现 5G 完整体验的关键。

当前国内 5G 毫米波产业发展生态已经比较完整，具备部署和商业化的条件，我们或许会在 2022 年的冬奥会场景中用到 5G 毫米波网络。目前主流的移动通信设备提供商都已经推出了支持 5G 毫米波的基站设备，芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了一些 5G 毫米波产品。例如近期一加手机就完成了高速率 5G 毫米波技术性能的试验。