苹果 iPad 版 Photoshop Express 体验：自动抠图神了

尽管苹果宣称 iPad Pro 是生产力工具，但无论从硬件来说，还是系统本身的功能、App 的规模等软件方面来说，iPad 对比 PC 在生产力方面，仍然不可同日而语。但是这并不意味着，iPad 就不堪大用！最近，Adobe 给 iOS 上的 Photoshop Express，也就是 PS 的简版，更新了一个非常重磅的 “自动抠图”功能，效率上甚至要比 PC 的完整版 PS 还高！一起来看看吧。

PS Express 可以从 App Store 中免费下载到，它的使用也是非常简单的，和当前美图 XX 之类的普通 P 图 App 类似。开启 PS Express 后，可以看到图片列表以及三个位于界面上方的选项卡，这三个选项卡分别是 “编辑”、“拼贴画”和 “MIX”，自动抠图功能在 “MIX”当中，切换到 MIX 的选项卡然后开启相应图片，即可进行下一步操作。我们用一张爱因斯坦的图片，来进行演示。

PS Express 界面，选择想要抠图的图片

在 PS Express 展现的页面中，可以看到下方有一个 “抠图”的选项，这次 PS Express 更新的自动抠图功能，就在这里了。

自动抠图选项

从实际使用来看，PS Express 的这个自动抠图效果还是相当好的。PS Express 的自动抠图针对的是人物，它会自动识别出图片中的人物，然后自动完成抠图。这个自动抠图的算法颇具亮点，例如爱因斯坦的许许多多的毛发细节，也可以得到较好的保留。

可见效果还是不错的

完成抠图后，PS Express 的功能有限，如果想要进行进一步的编辑，可以登录 Adobe 账号，然后将其发送到桌面版的 Photoshop。

可以直接把抠图效果发给 PC 版 Photoshop

总的来说，和桌面 PS 传统的抠图流程对比，PS Express 新增的自动抠图，无疑大大提高了效率。当然，PS Express 的自动抠图也是有其局限所在的，例如当主体比较复杂的时候，就未必可以发挥作用了。

另外，虽然 iPad 版 PS 的自动抠图很神奇，这也并不意味着用 iPad 抠图就一定比 PC 更给力。且不说桌面版 PC 上的 PS 抠图有更多可操作空间，PC 版的 PS 也即将发布 2021 最新版，带来了 AI 智能抠图功能，效果也是杠杠的。不过当前 PS 2021 仍停留在测试版，共同期待正式版吧！