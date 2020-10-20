Win10 未来的黑科技：微软 SurfaceFleet 大曝光

尽管 Win10 的很多地方都为人所诟病，但不可否认的是，起码微软是将很多先进概念都试图融进 Win10，不管最终成品如何，Win10 总体来说还是进取的。例如 “时间线”，就是 Win10 引入的非常先进的概念之一。

Win10 1804 中加入了时间线功能，并用它来取代了传统的多任务界面。时间线的最大意义，在于能让多部 PC 共同串流任务——A 电脑开启了某个软件，随后关闭，B 电脑只要登录同样的账号，也可以在任务列表中找到这个软件开启的记录，人们可以继续使用这个软件，而且工作进度不会丢失。其实这就体现了微软对生产力工具的一个沿袭已久的设计思路——跨设备、跨时段同步。

现在，时间线似乎要迎来变化了。微软研究院近日公布了 “SurfaceFleet”，并给出了一段演示视频。从公布的概念来看，SurfaceFleet 上有很多时间线的影子，但却又有更多激进的改动，将会大幅改变 Win10 乃至更多微软产品的体验，堪称黑科技。为什么这么说？一起来了解一下吧。

SurfaceFleet 的四个重要特性

SurfaceFleet 是什么？

简单来说，SurfaceFleet 是一个跨平台使用应用、调用资源的方案，它用以解决移动互联网时代，人们同时使用越来越多设备，但这些设备却无法衔接起来的问题。例如手机有摄像头，可以拍摄一些素材，这些素材想放到电脑上编辑，现在的办法是只能够先通过传输工具传到电脑中，之后在开启具体的软件进行操作。而有了 SurfaceFleet，体验会完全不同。

不同设备的硬件连接在一起——其他多部 Win10 平板的摄像头可以提供给 Win10 PC 使用

SurfaceFleet 可以让不同的设备共享软硬件。例如，在硬件方面，SurfaceFleet 可以让 PC 使用手机的摄像头，或者说手机也能够使用 PC 的键盘，不同的设备间的优势硬件可以进行互补；在软件方面，SurfaceFleet 能够让应用程序跨设备、跨用户乃至跨时间共享资源，在手机上复制了一张图片并进行简单裁剪，到了 PC 可以无缝继续将图片进行精修。

即时编辑来自其他设备拍摄的素材

SurfaceFleet 怎么做到这些？

在微软的演示视频中，着重展示了 SurfaceFleet 在软件方面的应用。在演示中，SurfaceFleet 表现为一个名叫 “Applets”的小组件，Applets 这个小组件可以充当媒体的占位符、多媒体容器、编辑工具等角色。

左下角的面板即为 Applets

Applets 怎么用呢？微软在视频中作了相当多的演示。例如，在 A 电脑中把图片放入到 Applets 的多媒体容器当中，那么 B 电脑就可以随时通过 Applets 使用这些图片；又例如，使用 Applets 中的拾色器工具，可以在 A 电脑中获取素材的颜色，然后 B 电脑利用这个颜色填充；再例如，在 A 电脑截图后，B 电脑就可以利用 Applets 将截图粘贴出来。这些体验，都是传统的软件生态难以做到的。

Applets 充当起了不同设备的桥梁，B 电脑可以找到 A 电脑的图片

其他设备通过 Applelets 分享过来的图片，可以直接拖曳到本机的文档中

为了实现 SurfaceFleet，微软在多层面上都做了许多努力，上面提到的 Applets，也只是其中这一。例如，微软为 SurfaceFleet 进行了大量不同应用间协同 API 的工作，例如 Word 和 Illustrator 之间之所以能够跨设备实现文件拖放，是因为它们之间的 WPF、Win32 和 COM 接口是能够互通的；又例如，跨平台传输数据带来了延迟的问题，而微软为此改造了 API 和相应工具，让临时数据的传输延迟低至 15ms，这又依赖于 CRA 云上的虚拟连接管理，与此同时 Azure 云又提供了数据存储服务……

SurfaceFleet 背后的机理

总而言之，SurfaceFleet 涉及了微软多年来经营、积累的诸多业务，虽然它目前仍只是一个雏形，但也能够从中看到其威力所在。这样能够将不同设备、不同应用连接在一起的方案，可能还真只有微软这样的多面手，才能做出来了。虽然它目前仍只是一个大饼，但还是非常值得期待的。

总结

微软多年来一直在谋划跨平台的生态，在早几年，尽管自己有 WP，但微软仍不遗余力地为其他平台开发一系列应用，其目的就是为了打造能覆盖尽量大范围的生态。而 Win10 的开发，也体现了这一思路，无论是 UWP 应用的跨平台框架，还是和各种微软应用的联动，都可以看到微软倾注的努力。

但是，微软的跨平台策略是否会一帆风顺？这也未必。UWP 应用的推广不温不火，而微软也已经失去了 WP 这一移动市场的着力点。微软可以通过各类 App 实现对 Win10 的联动，但这些 App 的装机率是否足够高，还得打个问号。

从微软的演示视频中，可以看到 SurfaceFleet 仍主要依靠 Win10 进行演示，如果一切顺利，Win10 自然是可以用上这一黑科技的；但在其他平台中是否能顺利落地？这恐怕很大程度上，也取决于微软桌面平台以往的设备，如 Surface Neo 乃至 Surface Duo 等产品，是否有足够好的市场表现和产品力，拭目以待吧。