IBM 第三季度营收 176 亿美元

IBM 今天发布了 2020 财年第三季度财报。报告显示，IBM 第三季度营收为 175.60 亿美元，比去年同期的 180.28 亿美元下降 2.6%，不计入已剥离业务和汇率变动的影响为同比下降 3.1%；净利润为 16.98 亿美元，相比之下去年同期为 16.72 亿美元；来自于持续运营业务的利润为 16.98 亿美元，比去年同期的 16.73 亿美元增长 2%；不按照美国通用会计准则，来自于持续运营业务的运营利润为 23 亿美元，比去年同期下降 3%。

IBM 第三季度调整后每股收益符合华尔街分析师此前预期，营收略微超出预期，但其股价在周二盘后的交易中仍旧下跌了 2% 以上。

主要业绩指标：

在截至 2020 年 9 月 30 日的这一财季，IBM 的净利润为 16.98 亿美元，相比之下去年同期的净利润为 16.72 亿美元。IBM 第三季度来自于持续运营业务的利润 16.98 亿美元，比去年同期的 16.73 亿美元增长 2%；每股摊薄收益为 1.89 美元，比去年同期的 1.87 美元增长 1%。IBM 第三季度来自于非持续运营业务的亏损为 100 万美元，去年同期来自于非持续运营业务的亏损同样为 100 万美元。

不按照美国通用会计准则，IBM 第三季度来自于持续运营业务的运营净利润为 23 亿美元，比去年同期下降 3%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为 2.58 美元，与去年同期相比下降 4%，符合分析师此前预期。财经信息供应商 FactSet 调查显示，分析师平均预期 IBM 第三季度每股收益将达 2.58 美元。

IBM 第三季度营收为 175.60 亿美元，比去年同期的 180.28 亿美元下降 2.6%，不计入已剥离业务和汇率变动的影响为同比下降 3.1%，超出分析师此前预期。财经信息供应商 FactSet 调查显示，分析师平均预期 IBM 第三季度营收将达 175.4 亿美元。

IBM 第三季度来自于持续运营业务的税前利润为 18 亿美元，与去年同期相比增长 20%；税前利润率为 10.4%，与去年同期相比上升 2.0 个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM 第三季度来自于持续运营业务的税前利润为 26 亿美元，与去年同期相比增长 8%；税前利润率为 14.7%，与去年同期相比上升 1.4 个百分点。

IBM 第三季度来自于持续运营业务的总毛利润率为 48.0%，与去年同期相比上升 1.8 个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM 第三季度来自于持续运营业务的总运营毛利润率为 49.0%，与去年同期相比上升 1.6 个百分点。

成本和支出：

IBM 第三季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为 66.03 亿美元，低于去年同期的 68.13 亿美元。其中，销售、总务和行政支出为 46.47 亿美元，低于去年同期的 50.24 亿美元；研发和工程支出为 15.15 亿美元，低于去年同期的 15.53 亿美元；知识产权和海关开发收入为 1.34 亿美元，相比之下去年同期为 1.66 亿美元；其他支出为 2.53 亿美元，相比之下去年同期的其他收入为 3100 万美元；利息支出为 3.23 亿美元，相比之下去年同期为 4.32 亿美元。

各部门业绩：

2020 财年第三季度，IBM 旗下云和认知软件部门（包括云业务和包含红帽在内的数据平台；认知应用；以及交易处理平台）的营收为 55.53 亿美元，比去年同期的 52.01 亿美元增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；毛利润率为 77.1%，相比之下去年同期为 74.5%。云和数据平台业务的营收比去年同期增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 19%。认知应用业务的营收比去年同期增长 1%，不计入汇率变动的影响为同比持平。交易处理平台业务的营收同比下降，而云业务营收同比增长 60% 以上。

IBM 全球商业服务部门（包括咨询、全球流程服务和应用管理业务）第三季度营收为 39.65 亿美元，比去年同期的 41.60 亿美元下降 5%，不计入汇率变动的影响为同比下降 6%；毛利润率为 32.9%，相比之下去年同期为 31.1%。云业务营收比去年同期增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 9%。

IBM 第三季度科技服务部门（包括基础设施服务和技术支持服务等）营收为 64.62 亿美元，比去年同期的 67.00 亿美元下降 4%；毛利润率为 35.0%，相比之下去年同期为 35.8%。云业务营收比去年同期增长 9%，不计入汇率变动的影响为同比增长 8%。

IBM 第三季度系统部门（包括系统硬件和操作系统软件业务）营收为 12.57 亿美元，比去年同期的 14.81 亿美元下降 15%，不计入汇率变动的影响为同比下降 16%；毛利润率为 51.2%，相比之下去年同期为 52.6%。

IBM 第三季度全球融资部门（包括融资和二手设备出售业务）营收为 2.73 亿美元，比去年同期的 3.43 亿美元下降 20%；毛利率为 37.5%，相比之下去年同期为 36.9%。

IBM 第三季度其他营收为 5000 万美元，低于去年同期的 1.42 亿美元。

其他财务信息：

IBM 第三季度来自于运营活动的净现金为 43 亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为 19 亿美元。IBM 第三季度自由现金流为 11 亿美元。在第三季度中，IBM 通过派发股息的形式向股东返还了 15 亿美元现金。

截至 2020 年第三季度末，IBM 持有 158 亿美元现金，其中包括有价证券，这与 2019 年底相比增加了 67 亿元；债务总额（其中包括全球融资部门的 209 亿美元债务）为 654 亿美元。

业绩展望：

今年 4 月，IBM 份取消了全年业绩展望，在周一公布的财报中并未提供新的展望。

股价反应：

当日，IBM 股价在纽约证券交易所常规交易中下跌 0.41 美元，报收于 125.52 美元，跌幅为 0.33%。在随后截至美国东部时间 19 日下午 5 点 18 分（北京时间 20 日凌晨 5 点 18 分）的盘后交易中，IBM 股价再度下跌 2.58 美元，至 123.00 美元，跌幅为 2.05%。过去 52 周，IBM 最高价为 158.75 美元，最低价为 90.56 美元。