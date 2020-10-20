日本跟随欧美：要联手打击科技巨头滥用权力行为

日本反垄断监管机构新任负责人周一表示，日本将与美国和欧洲同行联手，打击美国四大科技公司的任何滥用市场权力行为，这意味着日本也将加入全球监管数字平台运营商的行列中来。

刚刚于 9 月份上任的日本公平贸易委员会 (JFTC)主席古谷一之声称，如果收购或并购的交易规模足够大，比如谷歌收购健身跟踪器制造商 Fitbit，该机构将会展开调查。他说：“我们正密切关注包括欧洲在内的事态发展。”

欧盟反垄断监管机构 8 月对谷歌斥资 21 亿美元竞购 Fitbit 的交易展开调查，该交易旨在在可穿戴技术市场挑战苹果和三星。日本正在规范平台运营商的行为，其中包括被称为 “GAFA”的大型科技巨头，即谷歌、苹果、亚马逊和 Facebook，它们在西方国家面临各种反垄断调查。

古谷一之说，像 GAFA 这样的跨国公司在全球都采取类似的商业做法，这使得全球协调至关重要。他表示：“我们将与美国和欧洲同行密切合作，如果有任何妨碍竞争的举动，我们都会做出回应。这是我将积极推进的领域。”

他还补充称，如果数字平台滥用其主导市场地位侵害消费者利益，FTC 已准备好展开调查。与此同时，FTC 将对日本手机市场进行研究，看看是否有任何改善的空间来刺激竞争。

任何此类举措都将有助于首相菅义伟大幅削减日本手机资费的努力，他一再批评手机资费过高。不过，古谷一之反对直接帮助政府实现其政策优先事项，称这可能会削弱 FTC 作为独立监管机构的地位。