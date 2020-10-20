苹果 iPhone 12/Pro 首个周末销量直逼 900 万，「Pro」最抢手

IT之家10月20日消息 据中国台湾经济日报报道，苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 于上周五开启预购，其中 iPhone 12 Pro 最为抢手，出货时间甚至延迟至 11 月中旬。这也意味着，部分消费者需要近一个月后才能拿到手机。

美国科技媒体 9to5Mac 指出，iPhone 12 Pro 的供货量明显比 iPhone 12 要少得多。苹果官网显示，iPhone 12 Pro 海蓝色的三种容量版本到货时间已推迟到 11 月 9 日 - 16 日，金色、石墨色、银色的 128GB 版本同样如此，相较于原定 10 月 23 日的出货时间延后三至四周。

此外，iPhone 12 绿色版本人气最高，三种容量版本均需到 11 月 2 日 - 4 日到货。白色、黑色的 64GB 版本、以及蓝色的 64GB 和 128GB 也都将在这段时间到货。其余版本大多可如期在 10 月 23 日收到手机。

另据天风国际分析师郭明錤昨日发布的报告，苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 开卖后首周末销售量预计为 700–900 万部。（具体参考IT之家文章《过于火爆，郭明錤：iPhone 12/Pro 预购结果优于 iPhone 11 系列》）