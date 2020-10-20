美股收盘全线下跌：道指跌超 400 点，苹果跌近 3%

美国时间周一，美股收盘大幅下挫。美国众议院议长佩洛西要求在大选前就新的救助方案达成协议并提出最后期限，而全球新冠病毒确诊病例不断上升。

道琼斯指数收盘于 28195.42 点，下跌 410.89 点，跌幅 1.44%，早盘时一度上涨了 100 多点；标准普尔 500 指数收于 3426.92 点，下跌 1.63%；纳斯达克综合指数收于 11478.88 点，下跌 1.65%。

道琼斯指数和标准普尔 500 指数都经历了自 9 月 23 日以来最糟糕的一天。纳斯达克指数创下自 10 月 2 日以来最大单日跌幅，这也是该指数自 2019 年 8 月以来首次连续五天下跌。

具体来说，在美股周一交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 115.98 美元，下跌 2.55%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1534.61 美元，下跌 2.44%；亚马逊收于 3207.21 美元，下跌 2.00%；微软收于 214.22 美元，下跌 2.48%；Facebook 收于 261.40 美元，下跌 1.70%；甲骨文收于 59.62 美元，下跌 1.11%；IBM 收于 125.52 美元，下跌 0.33%；奈飞（Netflix）收于 530.72 美元，下跌 0.01%；特斯拉收于 430.83 美元，下跌 2.01%；推特（Twitter）涨 0.02%，优步（Uber）涨 1.48%；Lyft 跌 3.53%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，台积电收于 87.56 美元，上涨 0.99%；英伟达收于 539.91 美元，下跌 2.27%；英特尔收于 54.58 美元，上涨 0.78%；阿斯麦收于 385.31 美元，下跌 0.41%；博通收于 375.77 美元，下跌 0.76%；高通收于 128.42 美元，下跌 0.47%；德州仪器收于 150.76 美元，下跌 1.54%；AMD 收于 82.00 美元，下跌 1.41%；应用材料公司跌 1.51%；美光科技涨 1.98%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 305.29 美元，下跌 0.66%；京东收于 80.61 美元，下跌 1.12%；拼多多收于 84.15 美元，上涨 0.15%；哔哩哔哩收于 44.00 美元，上涨 0.41%；好未来收于 78.32 美元，下跌 1.77%；爱奇艺收于 22.52 美元，上涨 0.58%；跟谁学收于 100.73 美元，下跌 5.58%；微博收于 38.30 美元，下跌 0.13%；新浪涨 0.05%；搜狐跌 3.13%；搜狗跌 0.11%；携程涨 0.94%；前程无忧跌 1.69%；汽车之家跌 0.55%；蔚来跌 2.98%；金山云跌 0.54%，理想汽车跌 2.98%。

能源和科技板块是标普 500 指数中表现最差的板块，分别下跌 2.1% 和 1.9%。

周日，佩洛西给予特朗普政府 48 小时谈判时限，在 11 月 3 日大选前就新一轮新冠病毒救助方案达成协议。佩洛西和美国财政部长姆努钦定于美国时间周一下午通话讨论救助方案。

然而，《华盛顿邮报》援引消息人士的话说，佩洛西和美国政府之间 “可能并不会马上达成”协议。这一消息使美股主要股指跌至当天低点。

富国银行投资研究所的高级全球市场策略师斯科特 · 雷恩（Scott Wren）表示：“我们将继续对任何与刺激计划有关的消息保持高度敏感。我们之所以能（从 3 月份的低点）反弹，是因为我们预计会有更好的周期性消息，比如疫苗、美联储非常宽松的政策和（财政）刺激措施。”

美国民主党和共和党几周来一直试图推动一项新的援助计划。但是，在需要多少刺激措施以及该法案覆盖范围应该有多广的问题上存在分歧，使谈判变得复杂起来。

市场研究公司 Fundstrat Global Advisors 的华盛顿政策策略师汤姆 · 布洛克（Tom Block）认为，特朗普政府和佩洛西之间有可能达成协议。

与此同时，美国时间周一，全球新冠病毒感染病例总数突破 4000 万，这也打击了市场情绪。