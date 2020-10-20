软银不再履行与 WeWork 创始人 1.85 亿美元分手费

据先前报道，WeWork 创始人亚当 · 诺伊曼（Adam Neumann）退出首席执行官一职时可获得一笔 1.85 亿美元的费用，这笔退出费曾引来较大争议。但现在，有知情人士透露，WeWork 和其主要投资方软银仅向亚当 · 诺伊曼支付了 1.85 亿美元费用中的一小部分。

知情人士说，这笔费用与诺伊曼的非竞争协议有关。部分付款取决于从诺伊曼和其他股东手中收购 WeWork 股份这一交易的完成情况。软银后来退出了该股票交易，此举也是涉及诺伊曼的一起诉讼的主题。

诺伊曼的退出计划情况在周一的技术大会上被再次提起。软银高管兼 WeWork 执行董事长马塞洛 · 克劳雷（Marcelo Claure）在被问及这个问题时说，这项计划不再有效，并以法律纠纷为由拒绝提供细节。目前尚不清楚，WeWork 和软银到底向诺伊曼支付了多少钱。

软银与 WeWork 的发言人均拒绝发表评论。诺伊曼发言人未立即回复评论请求。

诺伊曼的 1.85 亿美元退出费用本是他作为离开 WeWork 的更大交易中的一部分。除了 1.85 亿美元之外，该交易中还包括出售 10 亿美元股份和 5 亿美元贷款的机会。这笔退出费用，也是去年秋天软银为解救这家共享办公创业公司而提出的方案中的一部分，同时也让许多 WeWork 员工感到愤愤不平。

但是自此之后，诺伊曼的补偿并没有全部实现。值得一提的是，在最后一刻，软银放弃了收购要约，让诺伊曼出售自己股票的机会落了空。WeWork 和诺伊曼也因此与软银对簿公堂，指控软银违反收购诺伊曼、投资方和员工的价值 30 亿美元股份的协议。该诉讼仍在进行中。