70 美元的 5G 智能手机要来了：印度厂商宣布一年内推出

北京时间 10 月 20 日消息 据媒体报道，印度电信运营商 Reliance Jio 计划在一年内推出一款价格在 5000 印度卢比（68 美元）以下的 5G 智能手机。另外，该公司希望在推出后的一年内将这款设备的价格进一步降至 34-40 美元之间。

Reliance Jio 今年早些时候宣布与谷歌合作，将共同针对价格敏感的印度市场开发廉价 5G 智能手机。除了谷歌，Reliance Jio 可能还会考虑与印度本土终端供应商合作进行制造。

分析称，这样的廉价设备可能有助于该运营商从竞争对手的网络中吸引 2G 用户。印度大约有 3.5 亿仍在使用功能机的 2G 用户。

智能手机的高成本是他们不愿意转向 3G 或 4G 网络的原因之一。这与 Reliance Jio 最近呼吁的 2G-mukt Bharat（2G-free India）相符。

据媒体报道，Reliance Jio 已将三款手机列入美国联邦通信委员会（FCC）网站的审批名单。

这三款设备分别名为 Jio Orbic Myra 5G、Orbic Magic 5G 和 Orbic Myra，由于其使用谷歌的技术，因此需要获得美国政府的许可。顾名思义，前两款设备都具备 5G 功能，但尚不清楚 rbic Myra 是否为 5G 设备。

由于 FCC 网站上未提及价格，因此尚不清楚它们是否是廉价 5G 设备。

廉价手机也是 Reliance Jio 获取 4G 用户战略的重要组成部分 --JioPhone 为新老用户提供了实惠的设备。

印度计划在 2021 年举行 5G 频谱拍卖，Reliance Jio 希望在这项技术中占据领导地位。这家电信运营商已经宣布开发出了自有 5G 解决方案，并希望在全球市场进行销售。

Reliance Jio 已经要求印度政府分配 5G 频谱，从而使其能够进行 5G 解决方案的试验。目前还不清楚该公司是否计划在全球市场上销售这些 5G 设备。