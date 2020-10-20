国际货币基金组织：央行数字现金可能加大 “货币替代”压力

10 月 20 日消息，据国外媒体报道，国际货币基金组织 (IMF)周一表示，央行数字现金 (CBDC)可能进一步加强外币替代本币在本国经济中使用，如果不加以适当的保障措施，这种技术的采用也可能促进非法资本的流动。

▲IMF

自从去年 Facebook 公布了尚未推出的 Libra 稳定币后，世界各国央行开始密切关注起自己的数字货币，即 CBDC。

他们研究的重点导向在于，未来谁将控制资金，如果今后出现更多像 Libra 这样的民间发行货币被人们广泛采用后，将大大削弱央行对支付系统的控制。

IMF 在一份报告中称，央行数字货币及大型科技公司发行的稳定币带来的经济和政策影响还得取决于实施情况，目前依旧是难以预测的。并且大型经济体的 CBDC 也还未成为现实，Libra 的命运也还不明确。

但是 IMF 表示，CBDC 和稳币可能会增加 “货币替代”的压力，即外币取代本国货币供本国使用。

货币替代可能削弱政府当局对国内资金流动性的控制，降低货币需求的稳定性，并可能削弱货币政策的影响。报告还补充到，如果不加以足够的保障机制，外国 CBDC 和稳定币也可能加剧非法资金流，并使得本国监测资本流动变得更加困难。

不过报导还指出，CBDC 和稳定币在跨境交易方面的益处 “从概念上来说已经非常明显了”，但迄今难以量化。

在过去的一年里，各国 CBDC 的项目尽管还仍处于早期，但进入了更高速的发展阶段，而中国，领先于其他主要经济体率先试验了 CBDC。

国际货币基金组织表示，发行 CBDC 也可能有助于货币国际化或达到储备货币地位。