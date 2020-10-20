警惕，京东金融疑存支付安全漏洞：消费者遭遇多次盗刷

10 月 20 日消息，近日，有消费者向《金融一线》投诉称，自己绑定在京东金融上的银行卡遭遇了多笔盗刷。然而，京东金融客服却表示，其行为不在盗刷理赔的保障范围内，拒绝赔偿。该名消费者认为，京东金融存在重大支付安全隐患，同时有将事故责任推卸给消费者的嫌疑。

据投诉人龙先生（化名）表示，10 月 14 日上午 10 点 34 分，其发现自己的中国银行储蓄卡被扣除了 4 笔人民币账款，遂马上登录中国银行 App，向客服询问具体情况。中行客服人员告知龙先生，这四笔交易是通过京东金融的支付渠道进行扣款。

“老实说，我已经卸载京东半年了，这一次还是看到银行盗刷信息才去下载的。”龙先生表示，盗刷发生后，自己马上联系了京东金融的客服，然而对方却开始推卸责任，认为是龙先生自己泄露了京东账号，故而拒绝其理赔申请。

根据龙先生提供的客服聊天截图，京东客服称，根据现有账户安全权益保障范围判定，龙先生的行为（密码保管不当、验证码泄露、旧手机号未解除绑定等）不在保证范围内，建议其寻求警方协助。

然而，龙先生表示，自己并没有任何密码保管不当、验证码泄露或是旧手机号未解除的行为。“不知道京东金融凭什么就那么肯定，我的账号是我自己泄露的。”龙先生还指出，自己确实于盗刷前收到了短信验证码，但彼时自己并未注意，遑论将验证码泄露给他人。

此外，龙先生还进一步质疑称，就算验证码等个人信息被不法分子所获取，但京东金融对于异地登陆设备管理，没有设置密码验证、活体认证手段，存在较大安全隐患。

具体来看，龙先生被盗刷的几笔交易均发生在湖南省永州市，而其本人则一直身处湖北省。通常而言，金融类 App 对于异地登陆均设有活体认证或是密码验证等安全措施。

除异地登陆安全管理缺位外，龙先生认为，京东金融的免密支付也是造成自己被盗刷的重要原因之一。据了解，龙先生此前开通了京东的免密支付功能，500 元以下消费不需要输入密码确认。而此次被盗刷的 4 笔消费，均在 500 元免密限额以下。

“免密支付固然给消费者带来了便利，但是如果没有配套安全措施，那么免密支付将会非常‘可怕’。”龙先生表示，作为受害者，他最想告诫消费者的就是，如果决定不使用京东 App 后，最好解除绑定的银行卡。关闭白条等借款功能和免密支付、闪付等功能，因为京东金融的支付系统，就算是被盗取异地登录也不需要人脸识别，指纹识别。这意味着骗子只需要用非法手段获取短信验证码，就能随意盗用资金，而不用受密码制衡。

黑猫投诉平台数据显示，目前平台上针对京东金融盗刷类的投诉已接近 200 条，龙先生的情况显然并非个例。截至目前，京东尚未对此事作出回应。同时，龙先生已就此案向公安机关报案，《金融一线》后续将对此保持关注。

公开资料显示，京东金融在 2013 年 10月 从京东集团内部正式独立运营。2018 年 9 月 17 日晚间，京东金融的官方微博正式更改名称为 “京东数科”。在此之前，京东金融一直强调自己是一家金融科技公司。

今年 9 月 11 日晚，上交所科创板披露了京东数科招股书。招股书显示，2017 年 - 2019 年以及 2020 年上半年，公司营业收入分别为 90.70 亿元、136.16 亿元、182.03 亿元及 103.27 亿元，保持高速增长；归母净利润分别为 - 38.20 亿元、1.30 亿元、7.90 亿元及 - 6.70 亿元。