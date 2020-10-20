特斯拉今年前 9 个月主导韩国电动汽车市场：份额接近八成

10 月 20 日消息，据国外媒体报道，由于韩国对电动汽车的需求不断增长，电动汽车制造商特斯拉在韩国的业务今年实现了大幅增长。今年前 9 个月，特斯拉一直主导着韩国的电动汽车市场。

最新数据显示，今年前 9 个月，特斯拉在韩国销售了 10518 辆汽车，占该国电动汽车总销量的 79.6%。仅 9 月份，该公司就售出了 2056 辆电动汽车，占该国电动汽车总销量的 91% 以上。

特斯拉自 2017 年 3 月开始进入韩国市场，在该市场销售 Model 3、Model S 和 Model X。这三款车型在韩国的起价分别为 44000 美元、102600 美元和 108900 美元。

外媒称，韩国政府为特斯拉的一些低价车型提供政府补贴，这有利于降低电动汽车的成本，从而推动特斯拉汽车在韩国大受欢迎。

外媒称，总部位于韩国的汽车制造商现代汽车公司可能成为特斯拉的主要竞争对手。今年 8 月份，现代汽车宣布推出新的 IONIQ 电动汽车子品牌，该品牌将专注于电动汽车，计划在未来四年里推出三款新车型。

目前，有三款 IONIQ 品牌的车型计划上市，它们分别是 IONIQ 5、IONIQ 6 和 IONIQ 7。其中，中型跨界车 IONIQ 5 将于 2021 年初推出，纯电动轿车 IONIQ 6（将与 Polestar 2 和特斯拉 Model 3 竞争）将于 2022 年发布，而大型 SUV IONIQ 7 将于 2024 年面世。