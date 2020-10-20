工信部：三大运营商移动用户 16 亿户，9 月户均流量超 10GB

10 月 20 日讯，据工信部网站消息，前三季度，电信业务收入累计完成 10228 亿元，同比增长 3.2%，增速较上半年持平。

前三季度，三家基础电信企业实现固定通信业务收入 3494 亿元，同比增长 11.5%，占电信业务收入的比重为 34.2%；实现移动通信业务收入 6734 亿元，同比下降 0.6%，占电信业务收入的比重为 65.8%。此外，完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为 1728 亿元和 4688 亿元；完成固定增值业务收入为 1308 亿元，同比增长 23.1%。

截至 9 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16 亿户，同比增长 0.1%。其中 4G 用户数为 12.93 亿户，同比增长 2.3%，在移动电话用户总数中占比为 80.8%，占比较上年末提高 0.7 个百分点。

同期，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.76 亿户，同比增长 5.8%，比上年末净增 2682 万户。

移动互联网流量方面，9 月 DOU 值有所回落。前三季度，移动互联网累计流量达 1184 亿 GB，同比增长 33.5%。其中，通过手机上网的流量达到 1127 亿 GB，同比增长 27.6%，占移动互联网总流量的 95.2%。9 月当月户均移动互联网接入流量 (DOU)达到 10.86GB / 户，同比增长 29.4%。