个人网盘大战重启，中国移动已推出和彩云网盘：主打不限速和安全

深度数字化不仅加速了 B 端的上云进程，更「重启」了个人云服务市场。

受新冠肺炎疫情影响，不只是企业数字化按下加速键，个人端的数字化体验也得到迅速普及与渗透。个人端数字化不仅仅是个人办公、学习、生活购物、娱乐在线化，还包括个人数据存储、备份、分享等功能的云化。

今年又有一些企业再度加码个人网盘赛道，其中不乏互联网巨头、运营商。过去十几年，国内个人网盘市场经历萌芽、野蛮生长、「网盘大战」、「关停潮」后，一度沉寂。毫无疑问，个人网盘市场是一门好生意，U 盘、移动硬盘成本高、便携性不佳，个人数据云端存储于相当多一部分人而言，属于刚性需求。但可惜的是，国内网盘厂商却用错了「姿势」。

喧嚣之后，回归理性

2000 年代末到 2010 年代初期，国内网盘厂商如雨后春笋一般诞生，比如，大家熟知的 115 网盘、百度网盘、360 云盘、Dbank 华为网盘、阿里酷盘、金山快盘。近百家个人网盘企业「同台唱戏」有着当时特殊的时代背景。4G 前夜，4G 速率是 3G 的十几倍，个人数据处理量翻倍，随之而来的是 C 端巨大的数据存储、备份需求。

此外，云计算正处于萌芽阶段，云计算概念对 C 端渗透的体现可能要更快一些。就这样，在移动互联网、4G、云计算多个因素糅合下，国内个人网盘企业为争夺用户与流量，开启 C 端的「跑马圈地」。

2012 年，国内个人网盘市场竞争「白热化」。几乎所有厂商策略相同，通过免费扩容扩大用户规模。但烧钱没有换来应有的规模效应与用户习惯，在用户「付费」习惯养成之前，不少厂商因不堪成本重负，自己先倒下了。

个人网盘厂商的成本既包括服务器中的存储成本，还包括宽带成本。有知乎博主算过一笔账，一个用户存储 12GB，每 GB 空间单价 1.5 元，每年支付 18 元，一千万用户存储成本将约 1.8 亿。而厂商给运营商支付的带宽费用更高，是中小型网盘厂商不能承受之痛。

尤其在 2016 年，国家对网盘灰色地带监管收紧后，个人网盘行业迎来全面「洗牌」，企业集体退潮，网盘市场仅剩下为数不多的几家厂商。

相比之下，网盘界鼻祖 Dropbox 以及苹果的 iCloud 从一出场，就赢了一半，采用存储空间收费模式，推动免费用户向付费用户转变，绝非国内的免费送空间打法来「自毁长城」。

2016 年后，越来越多的国内网盘厂商放弃送免费空间模式，将原有的免费 1T-2T 空间取消。国内网盘企业除了收费模式的问题，还在于未能抓住用户痛点，没有提供良好的用户体验，以维系留存用户，拉新新增用户。

网盘需解决用户痛点

国内用户对个人网盘最大的诟病在于网盘限速严重。与国外 Dropbox 等网盘厂商卖空间不限速不同，国内网盘厂商送空间卖速度，赚的是带宽的费用，这种商业模式与用户体验背道而驰，导致用户满意度断崖式下滑。

试想一下，4G、5G 几百兆的带宽，下载速度却为几十 KB / 秒，一分钟能下载完的视频，需要数天才能完成。网盘在不知不觉中浪费了用户大量的宝贵时间，成为随意占用用户的带宽流量，白嫖用户电费的「小偷」。

比如，2019 年某度网盘推出「用户激励计划」，美其名曰采用点对点（P2P）传输技术，改善用户在线观看视频的体验与移动端的下载速度，实则不然。所谓 P2P 技术，就是 90 年代电驴、BT 下载采用的技术，下载的人越多，速度越快。用户不仅自己下载文件，还为其他用户传输文件。为其他用户上传文件，等于变相薅了用户的带宽羊毛。

今年 4 月，某度网盘第三方软件 Pandownload 被查，成为国内网盘界又一「里程碑」事件。三年前，犯罪嫌疑人蔡某通过自己编写的软件突破某度网盘超级会员与速度管控的限制，实现高速度下载。

随后，新浪科技在微博上做了一个小调查，25.7 万网友中 74% 的网友对网盘下载速度慢不满意。约 20% 网友认为会员费偏高。而会员费用偏高的根源也在于限速，比如，有网友发现购买了普通会员依然被限速，还需要购买超级会员，即便升级为超级会员也会被限速，反复循环后，用户觉得会员费花得不舒心。

此外，安全保障也是网盘界的一大棘手问题。个人隐私信息「裸奔」时代，只要个人信息有足够的吸引力，可以牟利，就很容易被黑客、黑产盯上。国内市场上相当一部分网盘企业，未在用户端与服务器通信之间加密，黑客从另一端破解、获取用户信息轻而易举。

个人用户网盘存储不仅包括个人图片、视频等隐私信息，可能还有公司数据、保密资料，一旦信息泄露，对个人、对企业都将带来无法挽救的损失。

今年 3 月，面向中小微企业、个人工作室的 360 安全云盘因疫情期间用户量激增，出现异常，部分用户登录网盘界面无法查看文件，同步文件消失，引起用户恐慌。而类似事件不是第一次发生，网盘服务器不稳定，或者网盘企业突然出现资金链断裂，停止更新服务，用户面临重要数据丢失，大料资料迁移的风险。最终导致存量用户流失，新增用户忌惮。

国内网盘市场已经走过野蛮生长阶段，无论是互联网企业还是中小型创业企业均未能改变市场商业模式，打造出满足用户需求，解决用户痛点的产品。相比之下，运营商基础网络设施的天然属性与行业上游的优势，可能成为突围国内网盘市场的变量。

此前中国还推出了和彩云网盘，已悄悄收割了超 8000 万用户。和彩云网盘主打不限速和安全两个卖点。

在网盘速度方面，和彩云网盘依托于国内最大运营商中国移动的网络基础设施覆盖，5G 双千兆网络优势，为用户提供 5G 极速传输，上传、下载均不限速。比如，5G 移动云端可以提速 10 倍，用户下载 1G 的视频仅需要 23 秒时间。

安全方面，包括端到端运营商级别的存储框架，登录软件支持密码锁、指纹密码登录，内置保险箱防止手机丢失泄露云盘内容在内的存储安全；以及文件进行流式加密、传输进行 HTTPS 加密，安全组网数据一致性在内的传输私密安全。

尤其在身份证、驾驶证、房产证等敏感文件信息存储等特殊场景中，需要进行二次加密存储，防止隐私泄露。

和彩云网盘因属中国移动旗下产品，与其他网盘厂商商业模式不同，不必担心带宽成本，以及资金链问题，用户存储空间唯一，网盘服务不会中途关停。

与互联网企业网盘业务需要向运营商支付带宽费用不同，宽带业务属于运营商的重要业务板块，运营商具备带宽从成本、定价、运营、资源分配等一整套控制、支配能力。5G 时代下，云计算和 5G 通信网络，IT和 CT 的加速融合也成为运营商提供更快网盘速度的技术底座，同时，运营商自身「国家队」的企业属性，也意味着其能为客户提供稳定、长期的网盘服务。

除了不限速、安全优势，和彩云网盘还能体验更多前沿科技，比如，AI 智能相册，通过 AI 人工智能技术对时间、地点、人脸、场景、事物不同的照片进行分类；一键扫码实现 Android、iOS 手机系统手机换机，快速完成数据迁移；一键微信跨平台备份；创建文件共享群，实现文件、日程多方共享。