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爆料称蓝牙追踪设备 AirTags 即将发布：有大小两个尺寸

2020/10/20 20:05:11 来源：威锋网 作者：乔纳森森森 责编：孤城
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据爆料者 @L0vetodream 的新推文暗示，苹果传闻中的 AirTags 蓝牙追踪设备可能即将发布，提供两种尺寸选择。

该爆料者以隐晦的方式发布推文：称「big one」和「small one」即将到来，一个小时后又发布了一条推文 “标签 TAG”，暗示了苹果即将推出的两种尺寸的追踪器。

这是第一次出现大小两个尺寸的爆料，目前尚不清楚这两种尺寸的用途是什么。据说这款设备用于附着在钥匙和钱包等物品上以进行追踪，用户可以使用「查找」应用来查找它们。

根据在 iOS 13 内部测试版中找到的图像，AirTags 是圆形的白色小标签，正面带有 Apple logo。它们可能会通过粘合剂或类似圆环的附着点附着在物品上。

Jon Prosser 上个月分享了相关渲染图，他说这些渲染图基于真实物品设计。他还指出，AirTags 比瓶盖要大。

有传言称 AirTags 具有可更换电池，例如 CR2032 硬币电池，尽管其他传闻显示它们将配备可充电电池，支持在 MagSafe 充电器上充电。关于这一点的谣言目前存在矛盾，这可能表明苹果已经在测试多个 AirTags 原型或不同尺寸的原型。

AirTags 比普通的蓝牙物品追踪器更准确，因为据说它们利用了超宽频技术，该技术可提供更准确的室内定位。

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关键词：AirTags

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