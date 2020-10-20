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天猫双 11 官方预热榜单：抢实时热销爆款、薅限时捡漏福利

2020/10/20 20:31:30 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家10月20日消息 2020年天猫双11预售即将开启，大家都已经选好心仪的商品了吗？没有的话不用急，天猫双11官方最全预热榜单来袭，实时赛马榜单，实时更新，第一手获取最新好货信息，跟着大家买，贯穿双11整个周期，多个不同榜单，从福利、热销、品牌、拼团等多个角度全方位覆盖，满足你的剁手需求。部分榜单还未正式上线，记得持续关注哦。

榜单名称入口
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关键词：双11天猫

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