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索尼 Xperia 1 II 开卖：骁龙 865+4K OLED 屏，7999 元

2020/10/21 0:02:37 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 21 日消息 10 月 15 日 索尼发布了 Xperia 1 II/5 II 的国行版本，Xperia 1 II 今天正式开卖，12GB+256GB 售价 7999 元。

IT之家了解到，Xperia 1 II 采用了大光圈三摄加 3D iToF 传感器拍摄系统，融汇索尼微单技术，支持高达每秒 20 张的高速连拍以及每秒 60 次的自动对焦与测光检测，实时眼部对焦在原有人眼的基础上，新增动物眼部对焦功能。

Xperia 1 II 采用了 21:9 荧幕宽屏设计，6.5 英寸 4K HDR OLED 显示屏，通过 CineAlta 支持的大师模式和索尼屡获殊荣的 BRAVIA 电视技术，X1 for mobile 图像处理引擎技术，提供更真实的色彩还原和沉浸式的观影体验。

Xperia 1 II 是世界首款支持 4K HDR 120Hz 慢动作拍摄的智能手机，当以 24fps 录制时，最快可以支持高达 5 倍的慢动作回放。

Xperia 1 II 支持 5G 双模移动联通电信全网通，搭载高通骁龙 865 5G 移动平台及骁龙 X55 5G Modem 系统，CPU 及 GPU 的速度效能比前代机型 Xperia 1 增强 25%。

京东索尼（SONY）Xperia1 II 5G智能手机 4K屏 骁龙865 12G+256G 微单技术 蔡司镀膜 拍照游戏 20帧/秒 青山绿7999元直达链接
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关键词：索尼OLED

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