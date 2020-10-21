手机丢后分分钟被洗劫一空，教你设置 SIM 卡密码

工信部近日发布了一个重要提醒：用户需要及时设置 SIM 卡密码，丢失手机后要第一时间挂失。为什么工信部突然这么强调这点？这和最近发生的案件有关。

据报道，最近有不法分子偷盗个人手机后，在某政务 APP 窃取用户个人信息，随后利用这些信息进而申请网贷消费，造成用户财产损失。如果手机没有设置 SIM 卡密码，这是完全有可能的，目前不少 App 都采取短信验证码作为登录验证或者密码找回的依据，这属于单一的弱验证。手机丢了后，虽然设有手机密码，可防不住别人将 SIM 卡拔出、用其他手机操作各种 App，这样可做的事情实在是太多了！

给 SIM 卡加个密码，手机号就不会随便被人用了

要防止这种情况，SIM 卡密码就显得很有必要了。设置了 SIM 卡密码后，即使他人拔出你的 SIM 卡，也不能使用短信验证码之类的手段，安全性大大提升！也因为如此，工信部才会强调要设置 SIM 卡密码。但是 SIM 卡密码要怎么设置？笔者发现很多朋友没有这个意识，也不知道办法，今天就来简单说说吧。

SIM 卡密码是什么？

和手机号密切相关的密码，常见的有三个，分别是 PIN 码、PUK 码和服务密码。三者的区别如下。

PIN 码：通常意义上的 SIM 卡密码。如果设置了 PIN 码，在使用 SIM 卡前需要先输入 PIN 码，否则 SIM 卡会被锁定。PIN 码如果连续三次输入错误，SIM 卡将会被锁定，需要用 PUK 卡来解锁。如果没有设置过 PIN 码，默认的 PIN 码一般是 “1234”，如果有例外，具体可以咨询运营商。

PUK 码：当 PIN 码连续三次输入错误被锁定后，需要用 PUK 码解锁。PUK 码默认会附带在购买 SIM 卡时候的大卡上面，例如下图的位置：

PUK 码个人无法变更，同时它也有输入次数的限制，如果连续十次输入错误，SIM 卡可能会被锁死，需要亲自到运营商网点提交个人信息，才可以解锁。

服务密码：使用网上营业厅、掌上营业厅 App 等各种运营商服务时，需要使用服务密码登录。服务密码默认是身份证后六位数字，或者六个 0，也有可能是其他，具体可以咨询运营商获知。登录网上营业厅网页或者 App 后，服务密码可以自行修改设置。

最后提醒一下大家，PIN 码和 PUK 码都是可以通过网上营业厅网页或者 App 查询的。但需要注意，查询到的 PIN 码只是最初始的出厂设置；而如果你丢失了 SIM 卡的大卡，通过这个方法可以顺利找回 PUK 码。

如何设置 SIM 卡密码？

通常意义上的 SIM 卡密码，指的是 PIN 码。下面来介绍一下如何设置 PIN 码吧。

Android 手机

以 Android 10 为例。在设置界面，找到 “安全与锁屏”一项。点进去，展开 “高级”的选项，可以看到 “SIM 卡锁定”这一功能，其中就可以设置 SIM 卡的 PIN 码了。

iPhone

iPhone 的设置也和 Android 手机类似。在 iPhone 的设置界面中，找到 “蜂窝移动网络”，在其中即可找到 “SIM 卡 PIN 码”，设置即可。

总结

在国内，互联网服务需要实名认证使用，这导致手机号成为了最常见的账号之一；与此同时，大量互联网服务使用短信认证码作为登录凭据，手机号近乎一个万能通行证。给 SIM 卡加上密码，就显得格外有意义了。如果你不想丢手机后，遇到各种糟心事，赶快来设置 PIN 码吧！