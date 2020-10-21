海外市场能否接棒 “巨人”游戏征途

虽然以 “蛇吞象”般的方式在 2016 年对 Playtika 进行了收购，但巨人网络的重要任务仍差最后一步——将其纳入上市公司体系中。

不过史玉柱也有自己的 B 计划。近日有消息称 Playtika 已低调向美国证券交易委员会（SEC）提交了文件，预计在 2020 年底或 2021 年初在美国上市。就在前不久，巨人网络也曾发布公告称 Playtika 拟寻求首次海外上市。据悉 Playtika 此次计划募资 10 亿美元，其估值可能达到 100 亿美元。

Playtika 的上市，无论是对史玉柱还是他的巨人网络都显得格外重要。

巨人网络 “曲线救国”

作为国内商界的传奇人物，外界提到史玉柱时总是喜欢回顾他精彩的过去，不过近两年来史玉柱和 Playtika 这个词已经深深捆绑在了一起。

作为一家 2010 年建立的以色列游戏公司，Playtika 虽然挂着人工智能的名头，但主营业务和巨人网络一样都是游戏。唯一不同的是，巨人是专注的是《征途》这类传统网游，而 Playtika 则以棋牌类游戏为主。

史玉柱与这家游戏公司的渊源可以追溯到 2016 年 11 月，当时巨人网络借壳世纪游轮回归 A 股已经 1 年时间，公司名称还没改为巨人网络。此时的巨人网络整体体量与 Playtika 相差甚远，整体营收和净利润也远不及后者，所以那一次惊天收购也被外界称之为 “蛇吞象”。

当时史玉柱召集了包括马云创立的私募股权公司云峰基金（Yunfeng Capital）在内的众多投资机构，斥资 44 亿美元从凯撒互动娱乐公司手中收购了 Playtika。

虽然 Playtika 的整体经营情况良好，但由于其主营的棋牌游戏本身存在很大的涉赌嫌疑，导致这项收购始终没能被证监会认可。这一拖就是三年时间，收购方案也经历了数次调整，还曾一度终止了收购计划。最终在今年 7 月初，巨人才正式发布公告：参股子公司巨堃网络通过增资完成了对重庆赐比的收购，并拥有重庆赐比 100% 的权益。而重庆赐比持有 Alpha 42.04% 的股份，这个 Alpha 的核心资产正是 Playtika。

曾有传言称，当初被史玉柱召集而来的 “亲友团”们因为 Playtika 收购的反复拖延心生不满，前不久巨人股东弘毅和鼎晖的一连串减持或许就是因此衍生的连锁反应，毕竟这么一大笔资金套在里面的成本可想而知。不过好在这桩旷日持久的收购案，最终算是取得了阶段性成果。

有意思的是，就在其间接拿下 Playtika 部分股权之前不久，巨人网络刚刚卖掉了自己在国内的另一家棋牌类游戏公司。9 月份，巨人网络分两次将旗下全资子公司合肥灵犀的全部股权出售给上海卓闲，累计获得 4.75 亿元资金。

一边买棋牌游戏公司、一边是卖棋牌游戏公司，巨人网络的这一买一卖值得玩味。

对此，有游戏行业观察人士对懂懂笔记表示：“史玉柱看上 Playtika 的不仅仅是它的盈利能力，还有它的 AI 技术和开拓的国际市场。Playtika 在 AI 技术上相较于其他竞争对手确实要领先很多 , 通过相关技术可以不断完善自身游戏的精细运营。此外，目前 Playtika 的业务覆盖了海外多个国家，这同样也是巨人所需要的。相比较之下，合肥灵犀就是单纯的剥离资产，有点类似当初剥离旺金金融。”

按照巨人网络的官方说法，出售合肥灵犀是为了更好地专注和聚焦核心业务。从另外一个角度来看，巨人网络恐怕不仅需要聚焦核心业务，还需要通过海外市场这张牌来提振自己在资本市场的 “士气”。

2015 年 10 月借壳回 A 之后，巨人网络的股价一路走高，市值曾一度高达 1700 亿元人民币。不过好景不长，短暂触及巅峰之后，其股价就迎来了漫长的滑坡，如今市值仅剩 365 亿元（截止 10 月 19 日），相较于峰值下跌将近 8 成。

具体到业务表现上，2019 年公司实现营业收入 25.71 亿元，同比下降 31.96%；归属于上市公司股东的净利润 8.2 亿元，同比下降 23.9%。今年上半年，营收 12.2 亿，较上年同期的 13 亿元减少 6.35%。净利润为 5.27 亿元，较上年同期的 5.05 亿元增长 4.4%。

在诸多游戏企业上半年大获丰收的背景下，巨人网络的境况可想而知。此次通过 “曲线救国”方式完成 Playtika 收购举措，巨人网络表示 “Playtika”的业绩将会从集团的 2020 年三季报开始反映。显然，Playtika 较好的营收和利润正是巨人网络现阶段最需要的元素。

所有风口都赶过以后

吴晓波曾在他的《大败局》中这样评价史玉柱：他的身上流淌着一股天生的充满草莽气息的豪赌天性，而这正是创业型企业家必备的一种禀赋。

虽然现在 58 岁的史玉柱经常自称大闲人，但过去这二十年来他过得其实一点不闲。从 90 年代初凭借着汉卡用 4 个月赚到 100 万，到巨人大厦烂尾成为国内 “首负”，再到启动脑白金实现东山再起，史玉柱完成了多次大转折。此后市值曾一度突破 1700 多亿元人民币的巨人网络，加之近几年对民生银行的长期投资，尤其是与马云等知名企业家的良好私交，都成就了他人生的第 N 次巅峰。

其实，早在 2013 年 4 月，史玉柱就在微博发表过一次退休宣言。当时其表示已经辞去巨人网络 CEO，彻底退休。但不到三年，史玉柱再度回归重掌巨人。而在 2015 年底宣布回归后最重要的一个举措，便是操作巨人借壳回 A。

除了巨人网络的游戏主业之外，史玉柱还在不断追逐风口。2017 年赶着互金热潮，其以近 8.19 亿元的价格收购了深圳旺金金融 40% 股权，并受托行使其他股东 11% 股权的表决权。赶着风口，互金业务的收入占比一度占到巨人网络的三成，互金还一度成为巨人网络业务多元化的重要依仗。但随着 P2P 行业不断出现暴雷，外部环境的严峻也让其有了相对较高的风险。

最终在 2018 年底，巨人网络宣布以 4.79 亿元的价格剥离互金业务。

除了互金之外，史玉柱还曾看上了区块链、保险、长租公寓等等一系列风口型项目，但最终均未能有实质性的进展。

从某种角度来看，追风口这个词对于史玉柱而言或许是再熟悉不过的。从最初的汉卡、后来的脑白金、再到网络游戏甚至金融业等等，都是同时代最流行的风口。而擅长观察市场的史玉柱也抓住了这些机遇，打造了一个又一个爆款。过去两年，史玉柱依然如此，在风口上不停耕耘，但最终他没能等来新的爆款。

风口过去，巨人网络如何面对未来？

实际上，《征途》可能是史玉柱在脑白金之后唯一真正成功的作品。这款被誉为 “国产网游历史上最氪金”的游戏，几乎在诞生后的十年多时间独立撑起了整个巨人网络。

如果能够凭借一款自研游戏的爆红撑起公司的营收，那么可以说游戏本身和开发商都是成功的。但如果游戏发布 15 年后依然是一家公司的营收主力，那只能让外界在感叹这个 IP 强大生命力的同时，也质疑这家公司的创新力了。

“花式套娃”的寂寥

巨人网络目前面临的就是这样的问题，如今已经 15 岁的《征途》依然是公司核心 IP。

目前巨人 PC 端网络游戏主要有 4 个产品，《征途》、《征途 2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》；同时移动端还有《征途手游》、《征途 2 手游》、《绿色征途手游》等。能把一个 IP 同时衍生出如此多产品，这里也必须佩服一下巨人的 “套娃”能力。

除了《征途》之外，手游《球球大作战》算是巨人网络近五年来比较成功的产品。据巨人官方透露，其累计设备安装量已经达到 6 亿台，峰值 DAU 超 2900 万人。

目前，《球球大作战》和《征途》两个 IP 共同撑起了巨人绝大部分营收，但即便是 “年轻”的《球球大作战》发布至今也已经超过 5 年，对于一款手游而言，生命周期也已经逐渐步入衰退。

五年前史玉柱回归重掌公司时曾对公司进行过大规模调整，其中重要的一项就是加大研发投入。他当时曾宣布给全体一线研发人员加薪，平均幅度超过 50%，并承诺做出精品大作的制作人身家将会过亿。史玉柱希望以此来刺激员工，从而创造出更好的产品。

但从最终效果来看，重赏之下并没有出现担当重任的 “勇夫”。

对于巨人网络的现状，有游戏行业分析师对懂懂表示：“尽可能保证一个成功 IP 拥有更长生命周期，是每一家游戏公司都会做的事情，但那些优秀的游戏公司延续 IP 生命力的做法，是依靠这个 IP 不断推出具有创新力的产品，而巨人虽然推出了各种各样的《征途》，但绝大多数都是换汤不换药的存在。这样做只会透支游戏的 IP 价值。”

另外，上述分析人士指出：“做游戏本身就是一个试错过程，并且失败的结果占了大多数。也正是因此，很多公司特别是已经上市的游戏公司会更加谨慎，为了保证财报表现企业更愿意推出一些只是‘换皮’但能保证营收的产品，但这样做会把公司带入一个温水煮青蛙的懈怠状态。”

当然，过去几年来巨人网络并不是没有尝试推出新的游戏作品。去年 9 月苹果秋季发布会上，当时作为展示 A13 优异性能的一个例子，巨人网络 TipsWorks 工作室开发的 3D 动作手游《帕斯卡契约》首度亮相，并做了现场实机演示。

这番亮相倒是引发了不少关注，但从游戏本身来看，《帕斯卡契约》的优秀也难掩其买断制游戏形态的桎梏，导致作品在国内市场未能得到良好市场反馈。而从商业角度来看，它基本上也算不得成功。好在《帕斯卡契约》的出现证明了巨人网络的研发实力，而且工作室内部现在也愿意花费更多的时间和资源，尝试打造一款真正的精品游戏。

就像上述分析师说的那样，做游戏本身就是一个试错过程。有能力、有意愿并不代表就能做出成功的游戏，特别是那种游戏和商业同时成功的成功作品。这一点，也是考验巨人网络耐力的关键点。

IP 老化、产品单一不是巨人网络一家面临的问题，包括盛趣、完美世界、九城、畅游等目前国内绝大多数老牌游戏公司都面临同样难题。或许，面对新一代的游戏玩家，这些老牌游戏公司应该放下身段，向米哈游、莉莉丝这样的游戏界新人虚心学习一番了。