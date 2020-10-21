美股小幅收高，谷歌遭美司法部反垄断起诉股价不跌反涨

北京时间 10 月 21 日消息，在财政刺激方案谈判取得进展消息推动下，今天美股小幅收高。截至收盘，道指涨 113.37 点，涨幅为 0.4%，报收 28308.79 点；标普 500 指数涨 16.2 点，涨幅为 0.47%，报收 3443.12 点；纳指涨 37.61 点，涨幅为 0.33%，报收 11516.49 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

第二季度持有京东的对冲基金减少 3 家

京东投资者应当关注的一个事实是，最近对冲基金对这支股票的兴趣在减弱。截至 6 月底，有 87 家对冲基金持有京东股票。持有京东股票的对冲基金数量纪录是 90 家，这一纪录是在今年第一季度结束时创下的。Insider Monkey 的计算也表明，京东并非是最受对冲基金青睐的 30 支股票之一。第二季度末，在 Insider Monkey 追踪的对冲基金中，有 87 家持有京东股票，比第一季度减少 3%。相比之下，上年同期持有京东股票的对冲基金是 45 家。数名知名对冲基金投资经理大幅增加了持有京东股票的数量（或已经持有相当多数量的京东股票）。老虎环球是京东最大的对冲基金股东，截至 9 月底持有的京东股票价值 31.083 亿美元；其次是 D1 Capital Partners，持有的京东股票价值 12.166 亿美元。Viking Global、Melvin Capital Management 和高瓴资本也看好京东，位居持有京东股票数量最多的对冲基金之列。Kontiki Capital 持有的京东股票价值占到其管理资产的 30.32%，Kadensa Capital 的这一比例为 13.75%。鉴于持有京东股票的对冲基金减少的事实，肯定有部分对冲基金减持。Insider Monkey 的资料显示，First Pacific Advisors 抛售了价值约 1.316 亿美元京东股票，在对冲基金中是最多的；Key Square Capital Management 抛售了价值约 3210 万美元的京东股票。

万国数据启动赴港二次上市工作，美股跌超 1.5%

万国数据昨晚宣布启动赴港二次上市工作。万国数据将新发行 1.6 亿股 A 类普通股，在香港联合交易所有限公司主板上市，股票代号为 “9698”。万国数据的美国存托股（每一股代表 8 股 A 类普通股）将继续在纳斯达克全球市场挂牌交易。参与本次股票发行交易的投资者将只能认购 A 类普通股，而不能获得美国存托股。赴港二次上市完成后，在香港联交所挂牌交易的 A 类普通股将与在纳斯达克挂牌交易的美国存托股实现完全可转换。万国数据这次发行的股票包含在香港公开发行的 800 万股和在全球发行的 1.52 亿股股票，分别占本次发行股票的约 5%和 95%，这一比例会因超额配股权的行使等原因发生变化。在香港公开发行的股票可调整为至多 3200 万股，占本次发行全部股票的约 20%。此外，公司计划授予国际承销商超额配股权，额外发行至多 2400 万股新股票。香港公开发行股票的发行价不会高于 86 港元，国际发行价可能高于香港发行价。万国数据拟将赴港二次上市募集的资金用于扩展高性能数据中心平台，开发与数据中心设计、建造及运营相关的新技术，以及其他一般企业用途。今天常规交易中，万国数据股价下跌 1.27 美元，跌幅为 1.55%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

微软牵手 SpaceX，向太空产业提供云计算服务

微软今天宣布将与埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下 SpaceX 等厂商合作，在太空产业普及云计算。被称作 Azure Space 的项目，将利用低轨道航天器和传统卫星，向蓬勃发展的太空产业提供云计算服务。Azure Space 面向商业和政府太空机构。微软还将提供能够部署在任何地方的流动云计算数据中心，方便与合作伙伴的卫星通信。微软上个月宣布推出 Azure Orbital，使卫星运营商能够控制并与他们的卫星通信，以及 “收集、传输和处理地理空间数据”。亚马逊也提供有类似服务。今天常规交易中，微软股价上涨 0.43 美元，涨幅为 0.2%，报收于 214.65 美元。

谷歌遭美国司法部反垄断起诉，母公司股价上涨近 1.4%

美国司法部星期二对 Alphabet 旗下谷歌提起反垄断诉讼，主要目标是后者的互联网搜索和与搜索相关的广告业务。尽管将面临冗长的法律诉讼，常规交易中，Alphabet 股价上涨 21.32 美元，涨幅为 1.39%，报收于 1555.93 美元。司法部诉称，“通过达成禁止安装竞品的排他性协议，谷歌非法地维持在搜索和搜索广告领域的垄断地位。即使客户有自己喜欢的其他服务，谷歌寻求使其搜索引擎无法被删除”。司法部指责谷歌 “与苹果达成长期协议，使它成为苹果 Safari 和其他搜索工具的缺省和事实上的独家搜索引擎”。谷歌占到美国全部搜索流量的约 90%。谷歌在一篇博文中称司法部的起诉存在 “很大缺陷”。谷歌首席法务官肯特 · 沃尔克（Kent Walker）表示，“这一诉讼对消费者没有任何益处，相反，它将人为地促进低质搜索引擎，造成手机价格上涨，提高用户使用喜欢使用的搜索服务的难度。”他说，“确实，与其他无数企业一样，我们会花钱推广我们的服务。在手机领域，促销渠道是由苹果、AT&T、Verizon Communications、三星、LG 等控制的，在桌面领域，促销渠道是由微软控制的。只要愿意，竞争对手完全可以与它们达成类似的协议”据悉，司法部还在调查谷歌数字广告业务。部分州可能单独起诉谷歌。如果胜诉，司法部可能要求谷歌进行重组。