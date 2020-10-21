微软正式推送 Win10 2020 年 10 月更新：全新开始菜单

IT之家 10 月 21 日消息 今天微软证实，Windows 10 2020 年 10 月更新（也称 20H2 版本）正式推出。微软表示，该更新正在向那些选择通过在 “设置”应用程序中手动检查更新的用户推出。

在 Windows 10 的 2019 年 5 月更新推出后，微软现在允许用户跳过功能更新。如果你不想安装 2020 年 10 月更新，只需不点击新的 “立即下载并安装”选项即可。

如果你的设备是兼容的，微软表示，会在 “可选更新”部分看到下载和安装 10 月更新的选项。另外值得注意的是，用户必须安装了 Windows 10 的 9 月补丁周二更新或更新版本，才能通过启用包获得 2020 年 10 月更新。

Windows 10 2020 年 10 月更新并没有带来什么新的功能，仅是性能改进、开始菜单改进和 bug 修复。

Windows 10 2020 年 10 月更新主要亮点：

开始菜单变得更好了。在这个版本中，微软将引入一个名为 “主题感知”的新 Fluent Design 更新，旨在从实时磁贴中移除重点色，以匹配用户的主题偏好（浅色或深色）。

Alt Tab 扩展。如果你使用基于 Chromium 的 Edge，微软表示，你现在可以使用 Alt-Tab 应用切换器来访问浏览器的开放标签。如果你不喜欢这种体验，你可以随时从设置中的多任务选项卡切换回默认布局。

控制面板的系统小程序退役，但你可以在 "设置">"系统">"关于" 中查看所有系统信息。

当你安装 Windows 10 版本 20H2 更新时，如果你目前使用的是 Windows 10 版本 2004，那么版本号只会增加一个，从 19041 增加到 19042。

IT之家了解到，与其他版本的 Windows 10 一样，微软将为消费者提供 18 个月的 Windows 10 2020 年 10 月更新支持，企业或商家将获得 30 个月的累计更新支持。