微软 Win10 2020 年 10 月更新详情：开始菜单更精致、更智能的账户登录

10 月 21 日早间消息，Windows 10 2020 年 10 月更新终于来了，这也是今年微软为 Win10 准备的最后一个重大更新，最大的改变就是全新的开始菜单。

这次更新的版本号其实是 20H2。此前，Windows 10 会根据发布年份的半数有一个代号，然后在发布前不久会转换成一个整数，比如 2004、1909 或 1903。这个数字是根据它预定 RTM 的年份和月份来计算的。现在这种情况已经消失了，因为微软只会坚持使用这个代号。

开始菜单更精致

更精致的开始菜单

新版有一个更精致的开始菜单，它的设计略有修改，它的目的是为了适应当前的主题风格，透明的磁贴可以以不同的颜色显示出来。另外，在任务栏中找到的应用也会发生变化，至少对于新电脑来说是这样。微软的目标是根据你设置的 PC 的种类来定制默认的应用，例如，游戏 PC 将有 Xbox 应用快捷入口。

新的 Edge 浏览器

新的 Microsoft Edge 浏览器

这是第一个搭载微软新的基于 Chromium 的 Edge 浏览器的 Windows 版本。大多数人现在已经通过 Windows 更新收到了本次更新，但如果买了一台预装 20H2 的新 PC，将自动拥有 Edge Chromium。

账户登录更智能

更智能的账户登录

如果你购买了一台预装了 2020 年 10 月更新的新 Windows 10 PC，你会发现，当你第一次登录时，桌面现在更好地定制了你的账户。例如，在首次运行设置期间登录微软账户时，Windows 将分析你的账户，并检查你是否有 Android 手机链接或活跃的 Office 订阅，并在首次登陆桌面时自动将 “你的手机 ”或 “Office ”应用钉在任务栏上。

二合一产品触控改善

二合一产品的触控改善

过去在二合一电脑上使用 Windows 10 会经常提示是否进入平板模式，微软已经更新了 Windows 10 的这一提醒，它将不再询问你是否要进入 Windows 10 的专用平板电脑模式，而是会自动用更友好的触摸界面增强桌面体验。这些增强功能包括更宽敞的任务栏、文件资源管理器中更大的点击框，以及在桌面环境中点击文本字段时自动弹出触摸键盘的功能。

与其他版本的 Windows 10 一样，微软将为消费者提供 18 个月的 Windows 10 2020 年 10 月更新支持，企业或商家将获得 30 个月的累计更新支持。