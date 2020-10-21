外媒：美司法部反垄断诉讼不太可能撼动谷歌主导地位

美国当地时间周二，美国司法部和 11 个州宣布对谷歌提起反垄断诉讼，这是自华盛顿 20 多年前与微软展开较量以来最重大的反垄断行动。但专家警告称，希望科技行业将因此发生重大变革的人可能会感到失望，此次诉讼不太可能撼动谷歌的主导地位。

反垄断专家认为，即将到来的反垄断行动更多像是震颤，而非科技领域的大地震。即使美国司法部对此案进行审判并获胜，谷歌在人们生活中扮演的角色只可能逐渐发生改变，而且这可能需要数年时间才能完成。纽约大学法学院贸易监管教授埃莉诺 · 福克斯 (Eleanor Fox)表示：“人们不应将此视为‘谷歌末日的开始’，很多人不一定因这次反垄断诉讼而质疑谷歌有问题。”

多年来，批评人士始终认为谷歌、亚马逊以及 Facebook 等大型科技公司拥有太多权力，并经常滥用其主导市场地位。但从历史上看，政府遏制强大科技公司的努力往往具有极强挑战性。在欧洲，监管机构在过去 10 年里对谷歌提起了三次不同的反垄断行动，并处以高达 94.6 亿美元的罚款，以回应对谷歌比价服务、安卓移动操作系统和 AdSense 平台的投诉。

丹麦哥本哈根大学法学教授克里斯蒂安 · 伯格奎斯特 (Christian Bergqvist)表示，美国的反垄断行动表明，美国政府采取了类似欧洲的方式，即对科技巨头持怀疑态度，但这可能为时已晚。他承认：“我们正以某种程度上非常积极的方式趋同。”尽管如此，他仍认为欧洲的行动为美国反垄断执法提供了警示教训。

在上个月发表的一项研究中，一位为谷歌欧洲竞争对手提供咨询的学者表示，该公司的比价服务仍在藐视欧盟规则。谷歌否认了这一指控。但很明显，多年的巨额罚款对欧洲市场动态影响有限，谷歌的 Chrome 浏览器在欧洲的市场份额甚至比美国还要大，安卓系统仍然占据主导地位。

此前美国针对大型科技公司的反垄断诉讼也产生了好坏参半的结果。微软在 20 世纪 90 年代与政府的对决中基本上取得了胜利，但许多行业分析师认为，该公司在 21 世纪初遭遇的麻烦很大程度上来自那次反垄断案带来的压力。同样，政府最终撤销了 20 世纪 80 年代针对 IBM 的反垄断诉讼，尽管该公司随后陷入举步维艰的境地。

1984 年对 AT&T 的分拆是个不错的例证，这起案件导致了美国电信业务的大规模重组，对消费者和企业都产生了广泛影响。许多批评人士认为，对大型科技公司的监管采取 “罚款 - 遗忘”的方式是失败的，为此他们推动寻求更多像 AT&T 拆分的解决方案。

美国司法部官员赖安 · 肖尔斯（Ryan Shores）周二在电话会议上被问及应该采取什么具体行动时表示，“没有什么是不可能的”。但法律观察人士对政府律师是否会推动分拆持怀疑态度。伯格奎斯特称，谷歌的服务被组织成一系列亏损的 “护城河”，以保护其 “摇钱树”（广告）。即使其中几道护城河被竞争对手收购或转变为独立企业，也很难看到它们如何靠自己生存下来。

专家们认为，即使不对谷歌进行积极拆分，政府的胜利或和解也很可能会促使谷歌搜索工作方式发生改变，但这种影响可能十分有限。专门研究反垄断法的乔纳森 · 鲁宾 (Jonathan Rubin)说：“谷歌可能会受此影响，但其在多个领域的市场地位都不太可能发生实质性的变化。”