苹果 iPhone12 掀起换机超级周期，Wedbush：规模前所未有

IT之家 10 月 21 日消息 分析公司 Wedbush 从其对苹果供应链的检查中看到了越来越多的看涨趋势，这让该行对 iPhone 12 的 “超级周期论”增加了信心。

在一份给投资者的说明中，Wedbush 首席分析师 Daniel Ives 写道，在 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 发布后，该行的技术、媒体和电信 (TMT)团队一直在对苹果的供应链进行最新检查。

Ives 表示，目前供应链预计在上市初期将生产 8000 万部 iPhone 12，这高于 10 月 13 日的 7500 万台，也高于 9 月份预测的 6500 万至 7000 万台。

“我们已经很多年没有看到苹果这样的发布会上升趋势了，根据我们的分析，唯一类似的 iPhone 应该是 2014 年的 iPhone 6，”该分析师写道。

根据 iPhone 的交货时间和供应链的检查，Ives 认为，iPhone 12 预购量是 iPhone 11 的 2 倍，这表明了 iPhone 12 的 “强劲开局”。

IT之家了解到，在 iPhone 12 发布之前，Ives 预计 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 设备将成为该系列的热卖旗舰产品。该行最近的供应链检查似乎印证了这一点，Ives 表示，苹果及其供应商正继续预期该机型的需求会加强。

最后，Ives 重申，中国市场将是此次 iPhone 新品的关键，他预计中国将占 iPhone 升级的约 20%。在全球范围内，9.5 亿部 iPhone 中仍有约 3.5 亿部处于升级机会窗口。“我们相信，这将转化为苹果前所未有的升级周期，”Ives 写道。