冲出地球：NASA 为何要在月球建立 4G 网络

10 月 21 日消息，据国外媒体报道，美国航空航天局（NASA）近日宣布，将拨款 1410 万美元，与芬兰诺基亚公司合作在月球上建立第一个 4G 通信网络。

诺基亚的贝尔实验室子公司将与美国机器人专家 Intuitive Machines 合作，建造一个 4G 通信系统，于 2022 年底部署到月球表面的着陆器上。

该计划是美航天局 “阿耳忒弥斯”计划的一部分。名字取自希腊神话中的月亮女神，是美国制定的重返月球计划，旨在 2024 年将首名女宇航员和 1 名男宇航员送上月球，并于 2028 年在月球上建立人类长期驻扎的基地。

那么在月球建设 4G 网络对此计划的实施有什么重要意义？

航天局近日发布的公告显示，与现行 4G 标准相比，它将将能提供更远距离、更快速度的月面通信，将为航天员执行任务提供重要通信能力，任务包括遥控月球车、实时导航和传输高清视频流。

诺基亚贝尔实验室还在社交媒体上表示，通过特殊设计，将使得他们开发的 4G 网络能承受太空极端温度，真空和辐射，以及克服在月球凹凸不平的表面发射降落产生的强烈震动。

不仅如此，诺基亚还在一份报告中指出，4G 网络能保证人类在月球的长期存在。在将来将有更多的着陆器来扩展月球网络，随着新技术标准的成熟，诺基亚的设备可以从 4G 升级到 5G 网络。

美国航空航天局分别向 14 家企业拨款，为阿耳忒弥斯登月计划提供技术，使其最终成为人类登陆火星的 “中转站”。为探索火星任务做准备。