2020 猫晚官宣：百位艺人、5 亿福利、5D 舞美

IT之家 10 月 21 日消息 2020 天猫双 11 全球狂欢季新闻发布会宣布，2020 天猫双 11 狂欢夜由优酷、东方卫视联手打造，将于 11 月 10 日 19:30 登陆上海梅赛德斯奔驰文化中心，同时在优酷、淘宝直播、东方卫视、浙江卫视直播。

据悉，本届猫晚将邀请 100 多位艺人，带来意想不到的跨界合作，并在全球 200 多个国家和地区播出，晚会还将派送总价值超过 5 亿元的福利。

据介绍，本届猫晚舞美由世界顶尖团队操刀，舞台上的可移动地屏调动了 “上海地区所有升降机”，700 多块立体屏组成猫头状背屏，将为观众打造前所未有的 5D 观看体验。

IT之家了解到，今年阿里文娱技术团队还将为猫晚移动端用户提供全新的视听体验。这项被称为 “迷妹之眼”的体验，将实现横竖屏无界切换。观众可以选择横屏看舞台全景，也可以旋转到竖屏，享受 C 位明星直拍视角。晚会画面在旋转手机时保持水平，画面与手机屏幕之间的动静反差充满动感。

相关负责人透露，“迷妹之眼”是利用手机感应陀螺仪和实时人工智能两项技术，按照重力感应的方向来播放画面，并实时追踪画面主体、聚焦明星。这也是该体验首次应用于晚会直播。