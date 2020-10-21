亚马逊的 Luna 云游戏服务开始测试：“曲线”支持苹果设备

亚马逊今天宣布，其基于 Luna 的云游戏服务将在美国开始提供，作为早期访问测试的一部分，Luna 可以在 Mac，PC，Fire TV 和 iOS 设备（通过 Web 应用）上使用。

亚马逊无法开发 iPhone 的应用程序，因为苹果公司的限制要求将每个基于云的流媒体游戏分别提交到 App Store，这一障碍也阻止了 Microsoft xCloud 和 Google Stadia 被带入到 iPhone 和 iPad。鉴于此限制，亚马逊正在 iPhone 和 iPad 上使用基于 Web 的界面。

亚马逊正在为美国的少数客户提供邀请，这部分客户将能够测试这项服务，并且可以选择购买与之配套的价格为 50 美元（约 333 元）的 Luna 游戏控制器。

尽管亚马逊表示未来会提供 4K 支持，但游戏可以同时在两台设备上以 1080p 分辨率，每秒 60 帧的速度流式传输。当然，这需要高速网络连接和兼容的游戏控制器（Luna，Xbox One 或 DualShock 4）或鼠标和键盘。

Luna 流媒体游戏服务的价格为每月 5.99 美元（约 39 元），可通过 Luna+ 游戏频道访问 50 款游戏。抢先体验的测试人员可以获得 7 天的免费试用期，但之后必须每月支付 5.99 美元的费用。