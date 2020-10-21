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实力拿下苹果 iPhone 12：中国北斗的 26 载，是国产替代逆袭的模样

2020/10/21 13:00:11 来源：雷锋网 作者：肖漫 责编：远洋
评论：

“支持北斗是必然的，否则 iPhone 12 一定会惨遭淘汰。”北斗三号系统卫星总设计师林宝军在采访中表示。果然，苹果也难过 “北斗关”；最新发布的 iPhone 12 系列手机已全系支持北斗卫星导航系统。

至此，北斗系统已基本覆盖中国智能手机市场。

这并不让人意外，毕竟，当下的北斗实力，已不容忽视。

受制于人

北斗卫星系统，是我国自主研制，继美国 GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统，同时也是联合国卫星导航委员会认定的供应商之一。

尽管目前北斗已与其它全球卫星导航系统平起平坐，但在二十多年前，中国卫星系统还只是 “小透明”，需要依赖他国的定位系统，例如 GPS。

美国自 1958 年就开始研制卫星定位系统，耗资 300 亿美元最终建成了 GPS ，并向全球开放民用，但军用部分，依旧掌握在自己手中。

当时，在中国以外，世界上许多国家也都在使用 GPS。作为技术成果的拥有者，美国占据着绝对的控制权，在某些时刻甚至可以上升为 “霸权”。例如，“银河号”事件之时。

1993 年，美国宣称驶往伊朗阿巴斯港的中国 “银河”号货船载有制造化学武器的前体化学品，在印度洋公海海域拦截，要求上船检查。甚至在中方尚未作出回应时，美方就已直接切断货轮的 GPS 信号。一时间，“银河号”在海上失去方向，寸步难行。

拒绝，窝囊，我们要背黑锅；让他们去查，某种程度上我们受到了侮辱，也窝囊。

时任外交部国际司副司长沙祖康回顾这段历史时如此说道，这种被 “卡脖子”的不适感让国人更加清楚地知道建设卫星系统的重要性。

值得一提的是，在 “银河号”事件之前，美国曾将 GPS 应用于海湾战争中，在军用中取得巨大成效，被称为 “军事力量的倍增器”，这让包含中国在内的各个国家意识到必须建立自有的 “GPS”。

1994 年，中国终于将建设自有卫星系统提上议程，正式启动 “北斗一号”的建设。

之所以说 “终于”，是因为这并非我国在卫星系统上的首次尝试；1967 年的 “灯塔计划”， 1983 年陈芳允等专家学者提出的双星定位方案都是针对卫星建设提出。

但这些计划不是无果而终，就是被搁置，尽管结合当时背景来看，经济条件十分受限，但说到底，还是因为不够重视。

虽然没有亮眼的研究成果，但八十年代时确立了北斗系统的 “三步走”发展战略——

  • 北斗一号：试验验证系统，向中国提供服务；

  • 北斗二号：区域导航定位系统，向亚太地区提供服务；

  • 北斗三号：全球导航定位系统，向全球提供服务。

不同于美国 GPS 的一步到位，结合当时国情，中国的卫星建设是先区域再全球。规划十分美好，但现实却十分骨感。

困难重重

中国建设北斗一号，一没经验二没钱，科研设备少，研发环境简陋。更为雪上加霜的是，西方国家的技术封锁。

（北斗一号立项前）像我们国家搞通讯卫星引进的一些产品，会无缘无故的得到了禁运、封锁。在北斗一号立项的时候，对于技术禁运，以及不出售一些高指标产品给我们，应该说国外还是有所考虑。

北斗系统首席总设计师谢军在采访中回忆称。

不过，这种想在萌芽期斩草除根的方法并未奏效。在工程师们的潜心攻关下，2000 年，我国发射了 2 颗地球静止轨道卫星，2003 年又再次发射，“北斗一号”系统建成。

“北斗一号”解决了中国自主卫星导航系统的有无问题，迈出了卫星建设第一步。而伴随着成功而来的，是西方国家更进一步的技术封锁。

谢军表示，在北斗二号建设时明显感觉到国外在一些产品上的讨价还价，或者不提供所要求的技术指标。

星载原子钟技术便是其中之一。由于西方国家禁运，“北斗的心脏”原子钟成为工程关键技术瓶颈。可以说，如果不能实现突破，北斗建设就没戏了。

除了需要解决技术困境，中国还需与欧盟竞争卫星导航的频段。

黄金频段早已被美俄占用，而勉强挤出的一小段频率需要各国申请竞争，竞争的规则便是西方国家制定的 “先到先得”；也就是说，谁先上天算谁的。

另外，按照国际电联 “七年为限”的申请规则，我国需要在 2007 年 4 月 17 日前发射卫星，否则将作废申请。

图为伽利略计划组成部分的三个卫星【图源新华社】

虽然我国在 2000 年进行了申请，但在 2000-2004 年期间，北斗二号一直处于论证工作，再加上参与 “欧洲伽利略计划”走了弯路，真正留给北斗二号建设的时间，仅有三年。

一方面是外部技术封锁，一方面是内部时间紧迫，北斗团队只能和困难斗争，与时间赛跑。

终于，2007 年 4 月，北斗二号系统第一颗导航卫星准备发射，但在临门一脚之时，北斗团队却在第三次总检时发现卫星应答机异常。

截止时间一点点在逼近，但如果不排除故障，则无法证明实现频率传输。最终，北斗团队决定再与时间赛跑一次，将应答机取出修复。

那三天，说句实在话，心情是紧张、沉重、压力也很大，72 小时基本上没合眼。

北斗工程总设计师杨长风回忆称。

2007 年 4 月 14 日 4 时，北斗二号卫星顺利起飞。4 月 16 日 20 时许，卫星传回信号；此时距离国际电联的 “七年之限”仅剩不到 4 小时。

“北斗芯”皆为 “中国芯”

拿下了卫星频段，北斗二号系统也成功部署，北斗建设的 “三步走”已行进了 2/3，要实现终极目标，最后一步非常关键，它决定着中国北斗能否从区域走向全球。

2009 年，中国启动北斗三号系统建设。

有了美国 GPS 封锁，以及合作开发 “伽利略”系统的经验教训在前，中国更加明确一件事——独立！独立！独立！

只有核心器部件 100% 自主可控，北斗三号卫星才不会受制于人。

林宝军在采访中说道。

为了实现完全独立自主，中国北斗并没有采取美国 GPS、俄罗斯 “格洛纳斯”系统全球布站的方式，而是建立星间链路，实现卫星与卫星、卫星与地面站的链路互通，减少地面站的依赖。

然而，星间链路加大了卫星运算量，芯片成为”头大之处 “。

以往卫星使用的欧洲 sc80c32 芯片已难以满足更高的算力以及更低的错误率需求，而国内虽有芯片，但并未接受过应用检验。

权衡之下，北斗团队最终选择了名不见经传的国产龙芯。后来的事实也证明了，国产龙芯不仅算力达到要求，即使在恶劣空间环境下，也能保证卫星正常工作。

“国产不等于不好，国产不等于不可靠”、“北斗芯片跟国外基本水平是同一量级”、“都是自己干出来的”、“地面也完全是中国芯”······· 在北斗三号建成之后，工程师们底气十足地表示。

结合当下不怎么太平的国际形势来看，尽管会对北斗国际化造成影响，但对北斗卫星来说，并不存在所谓的 “卡脖子”。

2020 年 6 月 23 日，北斗三号最后一颗全球组网卫星点火升空，全面完成了北斗三号全球卫星导航系统星座部署。

这一时间，比原计划提前了半年。北斗三号 12 颗组网卫星的部署任务用时三年零三个月，而其成果却实现了美国 GPS 2 到 GPS 3 20 年才完成的跨越。

而这些，是北斗团队不分昼夜开展研究换来的。

行军床就放在了办公室，累了就躺一下，醒了接着做。

这是北斗团队的真实写照。

这样的景象，恰如其分地诠释了——“哪有随随便便的成功？不过是不忘初心地坚持”。

如今，从覆盖范围来看，北斗系统已能够与 GPS 平起平坐了，但这并非终点。林宝军表示：

在四大导航系统里，原来的目标是争二保三，但我觉得既然上场就要进球，我的目标就是世界第一，否则咱就别做。

但争夺第一并不是为了显摆，而是在于更好地提供服务——

古代中国人发明的指南针，全世界都在用，北斗是中国航天人给世界的又一贡献。建设北斗不是为了称霸世界，是为了造福全人类。

而这，才是真正的大国风范。

国产替代的最佳写照

从上世纪末一穷二白的决心发展，再一步步突破封禁重围，到完全独立自主地建立自有的全球卫星系统，中国北斗的姿态从追赶、并跑、再到超越，历时 26 载，过程满是辛酸。

相似的遭遇，在 21 世纪的当下，正在半导体、手机行业中重演。

历史经验告诉我们，即便是技术封禁，即便是发展受困，但并非无路可走，国产替代便是最佳方式。

中国北斗，已经给出了最好证明。

它所映射出的，不仅是时代的印记，更是中国寻求独立自主的无畏与坚韧。

真正的强大，总要经过千锤百炼；真正的强大，不是征服，而是分享。

中国北斗，已经给出了最佳写照。

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关键词：北斗

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