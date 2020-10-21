受中国内地 5G 销售推动，爱立信第三季度扭亏为盈

10 月 21 日消息 爱立信今天发布的 2020 年第三季度业绩报告数据显示：2020 年第三季度，爱立信净销售额增加至 575 亿瑞典克朗，同比增长 1%；按可比单位和货币调整后的净销售额同比增长 7%。爱立信在业绩报告中指出，这主要受中国大陆 5G 销售的推动。

2020 年第三季度，爱立信的毛利率为 43.1%（2019 年 Q3 则为 37.7%），不包括重组费用的毛利率提高至 43.2%（2019 年 Q3 则为 37.8%）。

2020 年 Q3，爱立信的运营收入达到 86 亿瑞典克朗（2019 年 Q3 则为亏损 42 亿瑞典克朗）；2020 年 Q3 运营利润率 15.0%（2019 年 Q3 的运营利润率则为 - 7.3%）；不包括重组费用的 2020 年 Q3 运营收入达到 90 亿瑞典克朗（2019 年 Q3 则为 65 亿瑞典克朗），同比增长 38%；不含重组费用的运营利润率为 15.6%（2019 年 Q3 则为 11.4%）。

净利润方面，2020 年第三季度，爱立信实现净利润 56 亿瑞典克朗（2019 年 Q3 则为亏损 69 亿瑞典克朗）。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）表示：“本季度我们继续执行重点战略，继续利用我们强大的 5G 产品组合在多个竞争激烈的市场赢得一席之地。第三季度所有部门的毛利率都有所改善，毛利率达到了 43.2%、为 2006 年以来的最高水平。其中，网络业务的销售额同比增长 6%，按可比单位和货币调整后网络业务销售额同比增长了 13%。尤其中国内地的 5G 合约已按计划发展，对第三季度的利润有积极贡献，并还有望进一步改善。”

“到目前为止，新冠病毒疫情对我们的业务影响有限，但我们正在密切关注形势变化。”鲍毅康表示：我们仍然看好行业发展和爱立信的长期前景，今年迄今的业绩增强了我们实现 2020 年爱立信集团业绩目标的信心。