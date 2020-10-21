文石发布三款墨水屏新品：售价 3180 元起

10 月 21 日消息，近日，国产知名国产电纸书品牌文石 BOOX 一口气发布了三款全新的电子墨水屏产品――Note Air、Note3 以及 Nova3，售价 3180 元起。

据介绍，10.3 英寸的 Note Air 是这次发布会的重点产品，它首次采用了仿书形非对称式设计，支持重力感应，可 360° 旋转自动调整方向。机身采用的是全铝合金宝石蓝后壳，防滑耐磨、不沾指纹。

Note Air 采用了安卓 10.0 开放系统 + 高通 636 八核 CPU+3G 运存 + 32G 内存，支持 512G TF 卡。3150mAh 的大容量电池，充满一次电可支撑数周的阅读使用。

Note Air 支持 28 种文件格式，包含 Word、PPT 等 office 办公格式，文件导入设备后，可以直接在原文档内进行书写批注。新品还新增了一个系统级的 “无线投屏”功能，可以将内容一键投射到电脑屏幕上，设备上的操作轨迹也可以同步显示、即时互动。

另外，Note Air 标配了 Wacom 东云 2 代压感电磁笔，延迟感极低，配合笔记应用内的几十种笔记模板，手写内容支持一键 AI 识别转化成数字格式，利用语音输入功能可以将录音转化成文字，笔记内容还支持加密处理、上传云端或者扫码分享他人。

同时，Note Air 可以适配 BOOX 键盘，通过蓝牙连接后可以变成墨水屏电脑，借助它完成一些简单的办公任务，比如文字编辑、邮件收发等。

同时发布的另外两款新品——7.8 英寸的 Nova3 和 10.3 英寸的 Note3，均为 “手触 + 笔触 + 前光”三合一智能墨水平板，是在前代产品基础上的性能升级。

两款新品都升级了最高版本安卓 10.0 开放系统 + 全新高通八核处理器，支持 2.4G & 5G 双频 WiFi、蓝牙 5.0 等，Nova3 主打小屏便携，内存标配 3+32G + 最大 512G 内存拓展，Note3 是文石 Note 系列新旗舰，4+64GB UFS 2.1 超级存储，读取和写入性能比上代产品提升 50% 以上，搭配支持高通 4.0 快充的 4300mAh 超大容量电池。

售价方面，Note Air 首发价 3180 元，首发优惠 200 元，到手价 2980 元。Note3 首发价 3780 元，首发优惠 200 元，到手价 3580 元；Nova3 首发价 2380 元，首发优惠 200 元，到手价 2280 元。