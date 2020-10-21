消息称华为等公司尝试阻止英伟达收购 ARM

据报道，消息人士称，包括华为在内的中国科技公司已经向国内监管机构表达了对英伟达收购 ARM 计划的强烈担忧，这有可能导致这笔 400 亿美元的交易流产。

根据消息人士的说法，中国最具影响力的几家科技公司一直在与中国国家市场监管总局沟通，希望该部门要么否决这笔交易，要么增加附加条件，确保它们能继续使用 ARM 的技术。这些公司最担心的问题在于，英伟达可能会强迫 ARM 停止与中国客户的合作。

英伟达正尝试从日本软银集团手中收购总部位于英国的 ARM，这将使 ARM 处于美国的司法管辖之下。从理论上来说，这将导致 ARM 在芯片行业中失去中立地位。今日，软银在日本股市的股价小幅收低。

彭博情报分析师安西 · 赖（Anthea Lai）表示，允许英伟达收购 ARM 可能导致华为难以获得 ARM 的芯片设计。ARM 架构是华为一系列产品的基础，包括智能手机处理器麒麟、服务器芯片鲲鹏，以及 AI 芯片昇腾。

华为拒绝对此消息置评。英伟达发言则提到公司 CEO 黄仁勋早些时候的表态，称有信心这笔交易将通过审查。

英伟达收购 ARM 的创纪录交易一直被认为会遇到监管障碍，而 ARM 的客户也担心这笔交易将影响未来的竞争，导致 ARM 的新所有者获得不公平的优势。

英伟达是计算机处理器和高端计算处理器的主要供应商之一，与英特尔、高通和华为都存在竞争关系。ARM 的设计和指令集是大量手机、自动驾驶汽车和传感器中不可或缺的元素，对服务器和笔记本电脑也越来越重要。

ARM 此前一直维持中立地位，并因此获得了快速发展。该公司将技术设计授权给数百家公司，而没有公司在设计方面与之展开竞争。行业高管认为，保持 ARM 的中立地位，避免疏远潜在客户符合 ARM 的最佳利益。

这笔交易目前需要获得中国、英国、欧盟和美国的批准，各国监管机构将征求客户和竞争对手的意见。英伟达和 ARM 表示，有信心解决其中的难题，但可能需要长达 18 个月才能获得必要的审批。