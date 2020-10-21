浙江公布新冠疫苗定价：一针 200 元，已开放紧急接种登记

IT之家10月21日消息 10月20日，浙江绍兴官方发布秋冬季新冠疫苗紧急接种须知，接种程序为接种 2 剂次，间隔 14-28 天，推荐间隔 28 天，接种年龄 18-59 周岁。疫苗价格为 200 元/支（瓶），2 剂次共 400 元，另接种服务费每剂次 28 元。

IT之家获悉，绍兴发布称，目前我国有若干新冠疫苗已进入 Ⅲ 期临床试验，安全性、有效性达到预定标准。我省综合评估秋冬季疫情防控形势，认真谋划新冠疫苗紧急接种工作，确定重点人群优先、疫情地区优先、安全接种、知情自愿原则。在推进重点保障对象新冠疫苗接种的同时，根据后续疫苗供应情况，稳步开展重点推荐对象自愿接种工作，对一般对象根据意向预约登记后安排接种。现将新冠疫苗紧急接种有关事项公告如下：

一、新冠疫苗紧急接种程序和年龄

接种 2 剂次，间隔 14-28 天，推荐间隔 28 天，年龄 18-59 周岁

二、新冠疫苗接种价格

疫苗价格为 200 元 / 支（瓶），2 剂次共 400 元，另接种服务费每剂次 28 元。

三、新冠疫苗紧急接种对象

根据上级有关要求，疫苗紧急接种对象分为重点保障对象、重点推荐对象和一般对象。

重点保障对象包括医务人员、卫生防疫人员、口岸检疫和边防检查工作人员、集中隔离医学观察工作人员等；

重点推荐对象包括保障城市基本运行人员、公共场所服务人员、特殊场所人员、前往疫情中高风险国家和地区从事公务的人员等；

一般对象指自愿接种的其他人群。

四、一般对象新冠疫苗接种意愿登记方法

绍兴市市民（含有居住证）如有紧急接种意向的，登记方法步骤如下：

请关注 “绍兴卫健”微信公众号。点击进入公众号，点击左下方 “便民服务”栏—“新冠疫苗”。

打开 “绍兴市新冠肺炎病毒疫苗接种意愿登记表”，在登记表中输入相关信息后提交即可

五、一般对象新冠疫苗紧急接种

根据新冠疫苗供应情况，按登记前后顺序，在 “健康绍兴新闻版”微信公众号和绍兴市卫生健康委网站公布可接种人员名单和接种时间、地点。在接种前请详细查阅疫苗接种说明书，全面了解和权衡紧急接种新冠疫苗的利弊后自愿做出选择，接种前须签订知情同意书。