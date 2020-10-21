58 同城回应人人车 1300 美元卖身计划 ：报道不实

据报道，作为中国曾经最炙手可热的科技 “独角兽”之一，人人车计划仅以 1000 多美元的价格出售给 58 同城。而且，这笔潜在交易还得到了腾讯和滴滴出行的支持。

人人车总部位于北京，投资者包括高盛、腾讯和滴滴出行等。在两年前的一轮融资中，估值曾达到 14 亿美元。

而知情人士今日称，人人车目前的初步计划是，将其主要资产以 10000 港元（约合 1290 美元）的价格出售给 58 同城。

该知情人士称，58 同城将接管人人车的香港业务，同时向其内地业务提供至少 400 万美元的贷款。目前，双方尚未敲定交易，不能保证一定会达成收购交易。

分析人士称，这笔潜在的交易有助于救助这家汽车交易平台（人人车），后者正面临融资问题。

人人车成立于 2014 年 4 月，率先以 C2C 模式进入二手车市场，并首推二手车严选商城，现已发展成为集二手车交易、金融服务、滴滴运力生态、售后等为一体的综合型汽车交易服务平台。

但由于激烈的市场竞争，再加上新冠肺炎疫情期间的业务中断，人人车遭遇融资问题。

另外，人人车的债权人 Argyle Street Management 公司正在开曼群岛的一家法院寻求清盘令，理由是人人车无法偿还其约 1500 万美元的债务。

分析人士称，债权人起诉可能使人人车和 58 同城的潜在交易复杂化。知情人士称，该交易遭到一些投资者的反对，但在上周的股东大会上赢得了腾讯和滴滴的关键支持。

知情人士同时指出，投资者仍在寻找其他方案来解决人人车的流动性危机。

对此，人人车和 58 同城尚未发表评论，而腾讯和滴滴出行拒绝置评。但今日稍早些时候，58 同城曾向国内媒体表示，有关 “收购人人车”的报道不实。