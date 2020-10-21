微软员工多样性承诺升级：下任 CEO 或为少数族裔女性

据报道，微软日前在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中称，该公司已将少数族裔女性纳入下一任 CEO 的潜在接班人选。

微软一直都表示，该公司致力于促进员工多样性。如今，微软进一步强化了这一承诺，称将寻找少数族裔女性人才，将来有可能成为现任 CEO 萨蒂亚 · 纳德拉（Satya Nadella）的接班人。

微软在文件中称：“公司董事会致力于积极从少数群体中寻找高素质的女性和个人，将其纳入潜在 CEO 候选人的人才库。”

根据该文件，微软董事会负责 CEO 的继任规划，包括确定内部和外部候选人，并提出培养内部候选人的计划。

这份文件并未对纳德拉的继任计划或现状进行任何暗示。和其他公司一样，微软也经常在年报中谈及继任计划。但这一次，在 CEO 层面承诺多样性还是首次，在科技公司中也显得非同寻常。

微软和其他许多科技公司发布的数据显示，它们相对缺乏种族和性别多样性，并表示计划改变这种局面。纳德拉出生于印度南部，2014 年接替史蒂夫 · 鲍尔默（Steve Ballmer）出任微软 CEO，为公司带来了多样性。

近年来，微软董事会层面的多样性有所改善。最新文件显示，在 12 名董事会成员中，有 7 人属于 “多样性群体”，其中包括女性和非白人董事。相比之下，在纳德拉刚上任不久的 2014 年，在 10 名董事会成员中，有 5 名来自多样性群体。

2014 年，微软全球男性员工占员工总数的 71%。在美国，白人员工占 60.6%。而 2019 年，微软全球男性员工占比为 70.7%。在美国，白人员工占 52.1%。