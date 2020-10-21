SpaceX 完成星际飞船原型静态点火测试，首次搭载三引擎

据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 取得了又一个里程碑，顺利完成星际飞船（Starship）原型 SN8 的静态点火测试。

当地时间周二，SpaceX 顺利完成 SN8 的静态点火测试。测试过程中，SN8 搭载的三部猛禽（Raptor）发动机同时启动，这也是 SpaceX 首次完成搭载多部猛禽发动机的星际飞船原型静态点火测试。

本月晚些时候或 11 月初，SN8 将进行 15 公里高空的试飞测试。显然，这一次的静态点火测试成功，为下一步工作奠定了基础。当前，在一个团队进行静态点火测试的同时，另一个团队也在为 SN8 组装鼻锥，为即将到来的飞行测试做准备。

作为星际飞船项目的一部分，SpaceX 在 2019 年底和 2020 年初开始试验早期原型，在各种验证测试中已经损失了三部原型。今年 5 月，SpaceX 曾首次成功测试搭载单台猛禽发动机的星际飞船原型 SN4。5 月底，因地面系统问题，SN4 在后续测试中发生爆炸。

到了 8 月和 9 月，SpaceX 分别完成星际飞船原型 SN5 和 SN6 的 “跳跃”测试，飞船原型上升至距地 150 米的高度。

根据 SpaceX 的计划，星际飞船最终能取代其主力火箭 “猎鹰 9 号”，并执行货运任务，最终将搭载宇航员前往月球和火星。美国宇航局（NASA）已授予 SpaceX 一项价值 1.35 亿美元的初期合同，致力于将宇航员再次送上月球。