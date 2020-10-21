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曝一加 9 系列将于明年 3 月中旬推出，正面对战三星小米等旗舰机型

2020/10/21 21:16:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家10月21日消息 据外媒 AndroidCentral  今日报道，一加暂定于明年 3 月中旬左右发布其 2021 年旗舰系列（下文以一加 9 代指）机型，以对抗三星、小米和其他竞争对手的旗舰机型。

外媒指出，这一时间较往常提前了近一个月（四周）。IT之家了解到，一加今年在 4 月 14 日推出了 OnePlus 8 系列机型 ，并于 4 月 29 日开售，但之前多在 5 月发布新机。

OnePlus 8T review

▲ 图源 AndroidCentral

此外，一加并不是唯一一家考虑提前推出 2021 年旗舰手机的公司。据 SamMobile 和 AndroidCentral 各自分别通过自己的渠道确认，三星也将在 1 月初推出其下一代旗舰机型（或定名 Galaxy S21 系列），而此前三星多在 2 月发布新机，这提前了整整 6 周。

目前大概率将于明年年初发布的机型包括三星 Galaxy S21 系列、小米 11 系列，这是一加在高端道路上的竞争对手。因此一加将不得不直面挑战。

由于一加 8T 刚刚发布，因此目前关于一加 9 系列的爆料消息可谓是 0 信息，但按照常规升级来推测，至少将搭载高通骁龙 875 芯片，支持 65W 甚至更高的快充等。

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关键词：一加

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