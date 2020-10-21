科技部：我国 5G 核心专利数世界第一，5G 基站超 60 万

IT之家10月21日消息 在今日的国新办新闻发布会上，科技部高新技术司司长秦勇表示，我国在移动通讯上实现了 5G 技术的领跑，5G 核心专利数占世界第一，并率先实现了 5G 商用，目前我国 5G 基站数已经超过 60 万个，用户数已经突破 1.1 亿。

IT之家了解到，在今日的新闻发布会上，科技部高新技术司司长秦勇表示：

目前，我国新能源汽车总保有量超过了400万辆，占全球50%以上。

在移动通讯方面，实现了5G技术的领跑，5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用，目前我国5G基站数已经超过60万个，用户数已经突破1.1亿。

在新型显示方面，通过大力推动创新链和产业链融合发展，使我国新型显示产业整体竞争力得到了快速提升，2019年我国新型显示产业销售超过3000亿元，产业规模居全球第一。

▲ 图截于国新办新闻发布会

科技部在今日的新闻发布会上总结了“十三五”期间的成功，例如以上新能源汽车、移动通讯、第三代半导体、新型显示等领域的进步，在超级计算、轨道交通、量子信息、增材制造等领域取得的一系列突破，后展望了“十四五”的道路——加强前瞻部署和大力发展以智能技术和量子技术为特征的新一代高新技术，打造我国高新技术先发优势；强化重点领域和关键环节的攻关布局；加快培育新一代高新技术产业。

《科技部：大力发展以智能技术和量子技术为特征的新一代高新技术》