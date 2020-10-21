百度声明：“百度元老被刑拘背后：权力的深渊”报道恶意中伤

日前，有媒体刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》文章，称 2020 年 9 月 15 日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才所搭乘的飞机刚刚降落在杭州萧山机场。史有才走出机舱门，便看到守候在此的浙江嘉兴警方，然后被带走。对此，百度官方发布声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。

文章称，2019 年 5 月，百度前高级副总裁、搜索公司总裁向海龙离职，引起轩然大波。同月，经百度元老任旭阳引荐，董事长特别助理马东敏力推，百度董事长李彦宏决定，离开百度八年之久史有才以 “特别顾问”名义回归，加入新组建的百度移动生态群组（MEG），辅助连升两级的 MEG 总经理沈抖以稳定动荡的百度销售大船。

百度声明称，公司对一切违法违规行为的态度是坚决打击，零容忍。2020 年前三季度百度拒绝不合规广告总量达到 19.23 亿条，7 月单月拒绝不合规广告达 1.56 亿条。虚假广告和有害信息的治理道阻且长。百度也邀请广大用户，积极反馈相关线索，共同营造清朗的网络空间。

下面是百度声明全文：

此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。

百度重申：公司对一切违法违规行为的态度是坚决打击，零容忍。2020 年前三季度百度拒绝不合规广告总量达到 19.23 亿条，7 月单月拒绝不合规广告达 1.56 亿条。虚假广告和有害信息的治理道阻且长。百度也邀请广大用户，积极反馈相关线索，共同营造清朗的网络空间。

百度公司

2020 年 10 月 21 日