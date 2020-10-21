没想到，有一天要趁「双 11」抢购房子

「今年是第十二个『双 11『，一个轮回后，我们来到了一个新起点。」淘宝、天猫和阿里妈妈事业群总裁蒋凡在台上说到。



10 月 20 日深夜 12 点，2020 年的天猫双 11 国际购物狂欢节正式拉开帷幕。继去年超过 2684 亿元创纪录成交额后，阿里核心电商团队的负责人认为数字并不是最重要的，只是「自然的结果」。

今年天猫「双 11」购物节最大的不同，在于时间节奏更合理了，10 月 20 号预售，11 月 1 日至 3 日是第一波购买日期；此后用户可以继续「补充」购物车，11 月 11 日进行第二波「剁手」。

除了各种品牌，房产也加入了今年双 11「全家桶」，根据天猫的信息，今年双 11 将有 3000 个楼盘参与双 11「让利」；同时，超过 100 款车型也会「打折上架」。

另外，转型为「数字生活开放平台」的支付宝将会联合众多线下商家，将双 11 的线上狂欢带到线下。

从剁手到消费

从某种意义上来说，天猫的双 11 是阿里的技术发动机，如果没有每年双 11 购物节令人恐怖的高并发流量，像支付宝的余额宝这样的产品可能也不一定出的来；没有过去「双 11」造成的快递爆仓，估计也不会有菜鸟及其对快递行业的强力推动。而这背后的原动力，则来自消费者。

从用户角度来说，早些年双 11 类似资源匮乏时期「办年货」，疯狂扫货几乎是唯一选择。随着国内电商行业逐渐完善，京东、苏宁等电商在年中也有各自的购物节，后来者如拼多多用「百亿补贴」稀释了此前电商平台「购物节」的

从几年前开始，电商平台就已经将「双 11」大战的阵线拉长到差不多一个月，只不过最终的付款日依然放在一天之中，一个是习惯使然，另一个原因是到时候出来的数字比较好听，毕竟一天之内成交 2000 亿元要比一个月 2000 亿元更加震撼。

今年天猫双 11 购物节首次采用了分段式，增加了从 11 月 1 日到 11 月 3 日的三天时间来进行第一波剁手，从某种意义上分担了不少 11 月 11 日的压力。

对于时间节奏的调整，天猫平台运营事业部总经理刘博（家洛）认为，一个是此次双 11 购物节的目标是 8 亿用户，比去年的双 11 增加 3 亿用户，需要更多时间来覆盖；其次，更长的节奏能让商家、快递和售后更好的为用户提供服务。

赶在双 11 发布会前，跑车品牌保时捷宣布进驻天猫，虽然不能网上下单提车，但是可以预约跑车试驾，相比之下，要比仅仅卖周边的特斯拉天猫店要厚道一些。

不仅是豪车，上月阿里与易居合作推出「天猫好房」房产平台，正式开始「卖房」。此次双 11，天猫好房平台上将有 3000 个楼盘，80 万套特价房等着消费者剁手。

从囤卫生纸和洗衣液，到现在的买车买房，双 11 完成了「消费升级」。

2020 天猫双 11 发布会现场 支付宝商家数字化事业部总经理 叶国辉

线上线下一起来

双 11 之后的一个月，还有一个「双 12」，后者当时的本意是帮助双 11 囤货的店主再消费一波积压库存。后来支付宝和微信开始了移动支付大战，「双 12」就成了当时线下支付大战的热门节点。当然，经历过共享出行的烧钱大战，移动支付已经成为主流后，双 12 的概念反而被大家忘记了。

今年的双 11 购物节，可能会「复活」双 12，主角依然是支付宝。今年双 11，支付宝将配合在线下提供观影、餐饮等服务的五折优惠，将双 11 从线上带到线下。

对于支付宝来说，今年是转型「数字化生活开放平台」的重要转折点。作为阿里线下服务之战的重要入口，支付宝承担着为饿了么、盒马等生活服务提供弹药的使命。如果说过去的双 11 支付宝的考验是支付稳定的保障，那么今年乃至之后的双 11，带动更多线下服务商参加双 11 让利，吸引更多的用户加入购物节，就成了蚂蚁的新挑战。

反过来，双 11 活动或许也可以为支付宝在用户心中建立一个「线下双 11」购物的概念，让用户更容易接受支付宝从工具到平台的转型。

支付宝方面透露，此次双 11 的线下活动覆盖餐饮外卖、休闲娱乐、酒旅、医疗医美、同城零售等。其中 200 万商家参加五折活动，90 万餐饮商家全店五折。

「14 亿人的内需是中国经济发展的最大底气。」蚂蚁集团 CEO 胡晓明说道。而拉动内需，城市的线下服务是最大的引擎，双 11 活动则是一次完美的时间节点。

在诞生 11 年后，随着消费者购物习惯和心理的变化，天猫双 11 购物节也在不断进化。更长的时间，更充裕的筹备；房产和汽车的加入，线上线下的融合，双 11 购物节「狂欢」囤货的意味在减少，理性「消费」开始回归。

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