曝三星 Galaxy S21 系列仅有 Ultra 款采用曲面屏

IT之家10月21日消息 据外媒 GSMArena 今日报道，有爆料者称三星 2021 年的旗舰系列 Galaxy S21（未定名）系列将采用四边框等宽的设计，其中 S21 和 S21+ 均采用 2D 平面屏幕 , 仅有 S21U 选择曲面屏。

▲ 图文无关，图源 GSMArena

知名爆料者 @OnLeaks 表示，三星 Galaxy S21 Ultra 屏幕对角线在 6.7 英寸到 6.9 英寸之间，正面有一个居中的自拍打孔摄像头，这也意味着该机不会使用屏下摄像头。该设备的尺寸约为 165.1×75.6×8.9 毫米，如果测量摄像头凸起处的厚度，则为 10.8 毫米。

此外，预计三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载高通骁龙 875 旗舰处理器，欧洲市场发售的版本则搭载 Exynos 2100 处理器。 目前三星 Galaxy S21 系列电池已通过国家 3C 认证，其中 Ultra 款电池容量为 5000mAh，全系标配 25W 电源适配器。。

韩联社等知名韩媒称三星将在 S21 系列产品线中首次为 S 系列引入 S Pen 支持，不过IT之家发现 @OnLeaks 提到，Galaxy S21 Ultra 并没有为 S Pen 设置专用插槽。这意味着手写笔不能像 Note 系列那样放在手机内部，但新设备也完全可以将其置于手机外部。